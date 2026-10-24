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Вкусно 24 октября 2026, 07:27

Шоколадный десерт с тыквой без выпечки: рецепт из пяти ингредиентов (фото)

Мягкая текстура и насыщенный шоколадный вкус - десерт, который удобно приготовить с вечера
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Женщина посыпает какао десерт (фото: Styler)
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Этот шоколадный десерт готовится без муки и яиц. Основу составляют отварная тыква, банан, черный шоколад и семена чиа. Такой вариант подойдет тем, кто хочет испытать необычное сочетание вкусов.

Своим способом приготовления делится редактор Styler Юлия Люшнева.

Ингредиенты на 4 небольшие порции:

  • отварная тыква без кожуры и семян - 200 г;
  • очищенный банан - 70 г;
  • черный шоколад с содержанием какао 85% - 70 г;
  • семена чиа - 20 г.
  • какао - 5 г (для подачи).

Активное приготовление - около 20 минут. Для охлаждения я оставила десерт в холодильнике ночью.

Как приготовить шоколадный десерт с тыквой

1. Подготовьте тыкву. Нарезать очищенную мякоть небольшими кусочками и отварить до мягкости. У меня это заняло около 10 минут. Проверьте вилкой: она должна легко входить в кусочек. Откиньте тыкву на сито, дайте стечь излишней воде и отвесьте 200 г.

Тыква для приготовления десерта (фото: Юлия Люшнева)

2. Растопите шоколад. Сломайте его на кусочки и положите в сухую жаростойкую миску. Поставьте над кастрюлей со слабо кипящей водой и помешивайте до однородности.

Как советует Эстер Кларк в Good Food, дно миски не должно касаться воды. Следите также, чтобы капли не попадали в шоколад: из-за этого он может стать зернистым и собраться в комочки.

3. Взбейте основание. Выложите тыкву и банан в чашу блендера, добавьте растопленный шоколад. Взбейте до однородной консистенции, затем всыпьте семена чиа и тщательно перемешайте.

4. Охладите десерт. Застелите тарелку пергаментом и перелейте на него шоколадную массу. Поставьте в холодильник на ночь. После охлаждения десерт имел мягкую, но не редкую консистенцию, поэтому его было удобно есть ложкой.

5. Украсьте и подавайте. Перед подачей посыпьте десерт какао через мелкое сито. По желанию добавьте ягоды или размельченные орехи.

Шоколадный десерт с тыквой, посыпанный какао (фото: Юлия Люшнева)

Важно: шоколад может содержать молочные продукты, сою и следы орехов – проверяйте маркировку. Дополнительные аллергены зависят от ​​​​украшений.

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