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Вкусно 14 ноября 2026, 06:57

Шоколадно-карамельные шарики без выпечки: нежный десерт за 20 минут (фото)

В этом десерте сочетается мягкая шоколадная основа, солоноватая карамель и хрустящая ореховая корочка
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Женщина держит в руках тарелку с домашними пирожными (коллаж: Styler)
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Даже при отключении света можно приготовить вкусный десерт без духовки, плиты и миксера. Для шоколадно-карамельных шариков понадобятся обычное печенье, крем-сыр и несколько простых ингредиентов.

Рецептом нежных пирожных с вареной сгущенкой делится редактор Styler Юлия Люшнева.

Шоколадно-карамельные шарики - рецепт

Для этого десерта я решила соединить шоколадное основание с нежной карамельной начинкой. К вареной сгущенке добавила щепотку соли, чтобы подчеркнуть ее вкус, а для обкачки выбрала смесь орехов.

Ингредиенты для основания:

  • Песочное печенье - 120 г
  • Крем-творог - 80 г
  • Какао - 1 ч. л.
  • Молоко - 10 мл при необходимости.

Для начинки:

  • Вареная сгущенка - 35 г
  • Соль - маленькая щепотка.

Для обкачки:

  • Орехи - 15 г.

Время приготовления: 20 мин.

Количество порций: 8 шариков.

Способ приготовления

  1. Измельчите печенье до мелкой крошки с помощью скалки.
  2. К измельченному печенью добавьте крем-сыр и какао. Тщательно перемешайте ложкой до образования пластмассы. Если она рассыпается, постепенно добавьте немного молока.
  3. В отдельной миске смешайте густую вареную сгущенку с маленькой щепоткой соли.
  4. Возьмите небольшую порцию шоколадной массы и раскатайте на ладони. В центр уложите примерно половину чайной ложки карамельной начинки.
  5. Осторожно соедините края основания, полностью закрывая сгущенку, и сформуйте круглый шарик. Повторяйте, пока не закончится масса.
  6. Орехи мелко порубите ножом.
  7. Обваляйте каждый шарик в ореховой смеси, слегка прижимая его к поверхности.
Шоколадно-карамельные шарики, которые я готовила дома (фото: Юлия Люшнева)

Готовые пирожные можно подавать сразу. Если они получились слишком мягкими, поставьте их в холодильник на 15-20 минут.

Важно: молоко добавляйте только при необходимости, чтобы основа не стала слишком влажной. Для начинки используйте густую вареную сгущенку, которая не будет вытекать при формировании шариков.

Аллергены: десерт содержит глютен (пшеничную муку в печенье), молочные продукты и орехи. В зависимости от состава печенья и какао возможны яйца, соя и следы других аллергенов. Перед подготовкой проверьте информацию на упаковках.

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