Шоколадно-карамельные шарики без выпечки: нежный десерт за 20 минут (фото)
Даже при отключении света можно приготовить вкусный десерт без духовки, плиты и миксера. Для шоколадно-карамельных шариков понадобятся обычное печенье, крем-сыр и несколько простых ингредиентов.
Рецептом нежных пирожных с вареной сгущенкой делится редактор Styler Юлия Люшнева.
Шоколадно-карамельные шарики - рецепт
Для этого десерта я решила соединить шоколадное основание с нежной карамельной начинкой. К вареной сгущенке добавила щепотку соли, чтобы подчеркнуть ее вкус, а для обкачки выбрала смесь орехов.
Ингредиенты для основания:
- Песочное печенье - 120 г
- Крем-творог - 80 г
- Какао - 1 ч. л.
- Молоко - 10 мл при необходимости.
Для начинки:
- Вареная сгущенка - 35 г
- Соль - маленькая щепотка.
Для обкачки:
- Орехи - 15 г.
Время приготовления: 20 мин.
Количество порций: 8 шариков.
Способ приготовления
- Измельчите печенье до мелкой крошки с помощью скалки.
- К измельченному печенью добавьте крем-сыр и какао. Тщательно перемешайте ложкой до образования пластмассы. Если она рассыпается, постепенно добавьте немного молока.
- В отдельной миске смешайте густую вареную сгущенку с маленькой щепоткой соли.
- Возьмите небольшую порцию шоколадной массы и раскатайте на ладони. В центр уложите примерно половину чайной ложки карамельной начинки.
- Осторожно соедините края основания, полностью закрывая сгущенку, и сформуйте круглый шарик. Повторяйте, пока не закончится масса.
- Орехи мелко порубите ножом.
- Обваляйте каждый шарик в ореховой смеси, слегка прижимая его к поверхности.
Готовые пирожные можно подавать сразу. Если они получились слишком мягкими, поставьте их в холодильник на 15-20 минут.
Важно: молоко добавляйте только при необходимости, чтобы основа не стала слишком влажной. Для начинки используйте густую вареную сгущенку, которая не будет вытекать при формировании шариков.
Аллергены: десерт содержит глютен (пшеничную муку в печенье), молочные продукты и орехи. В зависимости от состава печенья и какао возможны яйца, соя и следы других аллергенов. Перед подготовкой проверьте информацию на упаковках.
Раньше мы рассказывали, как приготовить шоколадный омлет с карамелизированными яблоками.