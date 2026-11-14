Шоколадно-карамельные шарики без выпечки: нежный десерт за 20 минут (фото)

Шоколадно-карамельные шарики - рецепт

Для этого десерта я решила соединить шоколадное основание с нежной карамельной начинкой. К вареной сгущенке добавила щепотку соли, чтобы подчеркнуть ее вкус, а для обкачки выбрала смесь орехов.

Ингредиенты для основания:

Песочное печенье - 120 г

Крем-творог - 80 г

Какао - 1 ч. л.

Молоко - 10 мл при необходимости.

Для начинки:

Вареная сгущенка - 35 г

Соль - маленькая щепотка.

Для обкачки:

Орехи - 15 г.

Время приготовления: 20 мин.

Количество порций: 8 шариков.

Способ приготовления

Измельчите печенье до мелкой крошки с помощью скалки. К измельченному печенью добавьте крем-сыр и какао. Тщательно перемешайте ложкой до образования пластмассы. Если она рассыпается, постепенно добавьте немного молока. В отдельной миске смешайте густую вареную сгущенку с маленькой щепоткой соли. Возьмите небольшую порцию шоколадной массы и раскатайте на ладони. В центр уложите примерно половину чайной ложки карамельной начинки. Осторожно соедините края основания, полностью закрывая сгущенку, и сформуйте круглый шарик. Повторяйте, пока не закончится масса. Орехи мелко порубите ножом. Обваляйте каждый шарик в ореховой смеси, слегка прижимая его к поверхности.

Шоколадно-карамельные шарики, которые я готовила дома (фото: Юлия Люшнева)

Готовые пирожные можно подавать сразу. Если они получились слишком мягкими, поставьте их в холодильник на 15-20 минут.

Важно: молоко добавляйте только при необходимости, чтобы основа не стала слишком влажной. Для начинки используйте густую вареную сгущенку, которая не будет вытекать при формировании шариков.

Аллергены: десерт содержит глютен (пшеничную муку в печенье), молочные продукты и орехи. В зависимости от состава печенья и какао возможны яйца, соя и следы других аллергенов. Перед подготовкой проверьте информацию на упаковках.