Шоколадно-карамельні кульки без випікання: ніжний десерт за 20 хвилин (фото)
Навіть під час відключення світла можна приготувати смачний десерт без духовки, плити та міксера. Для шоколадно-карамельних кульок знадобляться звичайне печиво, крем-сир та кілька простих інгредієнтів.
Рецептом ніжних тістечок із вареною згущеною ділиться редакторка Styler Юлія Люшньова.
Шоколадно-карамельні кульки - рецепт
Для цього десерту я вирішила поєднати шоколадну основу з ніжною карамельною начинкою. До вареної згущенки додала дрібку солі, щоб підкреслити її смак, а для обкачування обрала суміш горіхів.
Інгредієнти для основи:
- Пісочне печиво - 120 г
- Крем-сир - 80 г
- Какао - 1 ч. л.
- Молоко - 10 мл за потреби.
Для начинки:
- Варена згущенка - 35 г
- Сіль - маленька дрібка
Для обкачування:
- Горіхи - 15 г.
Час приготування: 20 хвилин.
Кількість порцій: 8 кульок.
Спосіб приготування
- Подрібніть печиво до дрібної крихти за допомогою качалки.
- До подрібненого печива додайте крем-сир та какао. Ретельно перемішайте ложкою до утворення пластичної маси. Якщо вона розсипається, поступово додайте трохи молока.
- В окремій мисці змішайте густу варену згущенку з маленькою дрібкою солі.
- Візьміть невелику порцію шоколадної маси та розкатайте її на долоні. У центр покладіть приблизно половину чайної ложки карамельної начинки.
- Обережно з'єднайте краї основи, повністю закриваючи згущенку, та сформуйте круглу кульку. Повторіть з рештою маси.
- Горіхи дрібно порубайте ножем.
- Обкачайте кожну кульку в горіховій суміші, злегка притискаючи її до поверхні.
Готові тістечка можна подавати одразу. Якщо вони вийшли занадто м'якими, поставте їх у холодильник на 15-20 хвилин.
Важливо: молоко додавайте лише за потреби, щоб основа не стала надто вологою. Для начинки використовуйте густу варену згущенку, яка не витікатиме під час формування кульок.
Алергени: десерт містить глютен (пшеничне борошно в печиві), молочні продукти та горіхи. Залежно від складу печива й какао також можливі яйця, соя та сліди інших алергенів. Перед приготуванням перевірте інформацію на упаковках.
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