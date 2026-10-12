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Вкусно 12 октября 2026, 14:43

Суши на Хэллоуин в виде глаз: простой рецепт с тунцом и огурцом (видео)

Необычные роллы с рисом, тунцем и нори станут оригинальной закуской для хэловинской вечеринки или семейного ужина
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Чтобы суши получались ровными, нужно нарезать их острым ножом (коллаж: Styler)
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Суши в виде глаз - тематическая закуска на Хэллоуин, для которой не нужны сложные ингредиенты. Основу роллов составляют рис, консервированный тунец и огурец, а кружочки нори и капли майонеза помогают создать декор.

Как приготовить тематическое блюдо на Хэллоуин, рассказывает Styler со ссылкой на идею кулинарной блоггерки "FoodBites" в Instagram.

Суши в виде глаз

Ингредиенты

  • 100 г круглозернистого риса для суши
  • 120 мл воды (или по инструкции на упаковке)
  • 1 ст. л. рисового уксуса
  • 100 г консервированного тунца
  • 2 ст. л. майонеза для начинки
  • 1 ч. л. соуса шрирача
  • 1 небольшой огурец
  • 1 лист нори
  • 1 ч. л. майонеза для декора
  • соль по вкусу
  • соевый соус для подачи
  • половина листа нори для декора

Как приготовить суши на Хэллоуин.

Промойте несколько раз рис, залейте водой и приготовьте по инструкции на упаковке. Добавьте рисовый уксус, осторожно перемешайте и оставьте остыть.

Подготовьте начинку. Слейте жидкость из тунца, разомните его вилкой и смешайте с майонезом и тремя столовыми ложками готового риса. По желанию добавьте немного соли.

Положите лист норе блестящей стороной вниз. Распределите рис тонким слоем, оставив примерно 2 см свободного края сверху. На нижнюю половину выложите тунцевую начинку, полейте шрирачей и добавьте огурец, нарезанный тонкими брусочками.

Этап приготовления (скриншот)

Плотно сверните норы с начинкой в рулет. Смочите свободный край водой и прижмите, чтобы закрепить ролл.

Острым ножом разрежьте рулет на 8-10 кусочков. Чтобы рис не прилипал к лезвию, периодически смачивайте нож водой.

Как нарезать суши (скриншот)

Вырежьте из норы маленькие кружочки для зрачков и положите их на каждый кусочек. Добавьте каплю майонеза, чтобы создать блики. Подавайте суши с соевым соусом.

Советы по приготовлению

Из собственного опыта приготовления суши дома советую уделить особое внимание консистенции риса. Он должен быть достаточно клейким, чтобы ролл не распадался при нарезании, но не превращаться в сплошную кашу. Поэтому важно соблюдать пропорции воды, указанные производителем, и не пропускать этап охлаждения.

Если все же рис рассыпается или недостаточно клейкий, то его можно исправить с помощью небольшого количества крем-сыра. Он придаст рису слепости и сливочного вкуса, что я считаю преимуществом.

Также не стоит класть слишком много начинки: тунец, огурец и соус могут мешать плотно скрутить норы. А чтобы кусочки выглядели аккуратно, нарезайте ролл острым ножом, смачивая лезвие водой после каждого разреза.

Для декора лучше использовать густой майонез и небольшие кружочки норы. Так глаза будут выглядеть более четко, а начинка не будет перекрывать декоративные элементы.

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