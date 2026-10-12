Суші на Хеловін у вигляді очей: простий рецепт із тунцем і огірком (відео)

Суші у вигляді очей

Інгредієнти

100 г круглозернистого рису для суші

120 мл води (або за інструкцією на пакуванні)

1 ст. л. рисового оцту

100 г консервованого тунця

2 ст. л. майонезу для начинки

1 ч. л. соусу шрирача

1 невеликий огірок

1 лист норі

1 ч. л. майонезу для декору

сіль за смаком

соєвий соус для подавання

половина листа норі для декору

Як приготувати суші на Хеловін

Промийте рис кілька разів, залийте водою та приготуйте за інструкцією на пакованні. Додайте рисовий оцет, обережно перемішайте й залиште охолонути.

Підготуйте начинку. Злийте рідину з тунця, розімніть його виделкою та змішайте з майонезом і трьома столовими ложками готового рису. За бажанням додайте трохи солі.

Покладіть лист норі блискучою стороною донизу. Розподіліть рис тонким шаром, залишивши приблизно 2 см вільного краю зверху. На нижню половину викладіть тунцеву начинку, полийте шрирачою та додайте огірок, нарізаний тонкими брусочками.

Етап приготування (скриншот)

Щільно скрутіть норі з начинкою в рулет. Змочіть вільний край водою та притисніть, щоб закріпити рол.

Гострим ножем розріжте рулет на 8-10 шматочків. Щоб рис не прилипав до леза, періодично змочуйте ніж водою.

Як нарізати суші (скриншот)

Виріжте з норі маленькі кружечки для зіниць і покладіть їх на кожен шматочок. Додайте краплю майонезу, щоб створити відблиск. Подавайте суші із соєвим соусом.

Поради для приготування

З власного досвіду приготування суші вдома раджу приділити особливу увагу консистенції рису. Він має бути достатньо клейким, щоб рол не розпадався під час нарізання, але не перетворюватися на суцільну кашу. Тому важливо дотримуватися пропорцій води, зазначених виробником, і не пропускати етап охолодження.

Якщо все ж рис розсипається чи недостатньо клейкий, то його можна виправити за допомогою невеликої кількості крем-сиру. Він додасть рису зліпленості та вершкового смаку, що я вважаю перевагою.

Також не варто класти забагато начинки: тунець, огірок і соус можуть заважати щільно скрутити норі. А щоб шматочки мали акуратний вигляд, нарізайте рол гострим ножем, змочуючи лезо водою після кожного розрізу.

Для декору краще використовувати густий майонез і невеликі кружечки норі. Так очі матимуть чіткіший вигляд, а начинка не перекриватиме декоративні елементи.