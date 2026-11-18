Свиная корейка в сливочно-сыром соусе

Ингредиенты

Свиная корейка - 400 г,

Плавленый сырок - 70 г,

Сливки 10% - 200 г,

Вода - 70 мл,

Лук - половина средней головки,

Чеснок - 1-2 зубчика или по вкусу,

Сливочное масло - 10 г,

Масло - для жарки,

Соль, перец, сушеный чеснок, копченая паприка - по вкусу.

Как приготовить свиную корейку в творожном соусе

Сначала нарежьте корейку средними кубиками. Старайтесь делать кусочки примерно одинакового размера, чтобы они равномерно приготовились. Теперь пора для специй. Я добавляю соль, черный перец, сушеный чеснок и копченую паприку. Последнюю особенно советую не пропускать, ведь она придает мясу приятный аромат.

Примерный размер кусочков (фото: Юлия Шиканова)

Хорошо разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и выложите мясо. Обжаривайте примерно по 3-4 минуты с каждой стороны, чтобы образовалась аппетитная румяная корочка. Пока что нам не нужно доводить корейку до полной готовности, ведь она еще будет тушиться в соусе. Переложите обжаренное мясо на тарелку.

Состояние, к которому нужно поджарить мясо (фото: Юлия Шиканова)

А теперь самая вкусная часть - готовим соус. Сковородку после мяса не мойте, потому что на ней остались ароматные соки и специи. Добавьте кусочек сливочного масла, а затем мелко нарезанный лук. Обжаривайте ее 3-4 минуты, пока она не станет мягкой.

Добавьте измельченный чеснок, перемешайте и уже через 20-30 секунд вливайте сливки. Все хорошо перемешайте и добавьте воду. Огонь лучше немного убавить, чтобы ничего не пригорело.

Плавленый сырок нарежьте небольшими кубиками и отправьте к сливкам. Теперь просто помешивайте, пока он полностью не растворится. Постепенно сливки превратятся в нежный сырный соус. Не беспокойтесь, если сначала будут оставаться маленькие кусочки сыра - дайте ему немного времени.

На этом этапе обязательно попробуйте соус. Плавленый сыр сам по себе солоноватый, поэтому дополнительная соль может вообще не понадобиться.

Поверните корейку на сковороду вместе с выделившимся на тарелке соком. Тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек оказался в соусе. Накройте крышкой и оставьте тушиться на небольшом огне примерно на 10 минут до полной готовности свинины.

Готовое блюдо (фото: Юлия Шиканова)

В конце я советую дать блюду постоять под крышкой еще несколько минут. За это время соус немного загустеет, и можно подавать на стол. Свинина будет хорошо сочетаться с картофелем или рисом, однако, вы можете выбрать другой гарнир, который вам больше нравится.

Советы по приготовлению

Прежде советую не нарезать корейку слишком мелко. Это достаточно постное мясо, поэтому маленькие кусочки легко пересушить. Лучше сделать средние кубики и не держать их на сковороде подольше, чем нужно.

Еще один момент - плавленый сырок. Я выбрала обычный сливочный, без грибов, зелени или других добавок. Здесь хочется получить именно нежный творожный вкус, который не будет перебивать специи и мясо.

Если соус кажется слишком густым, не бойтесь добавить еще немного воды. А вот если хочется более насыщенного вкуса, можно использовать сливки с жирностью 15-20% вместо 10%.

Блюдо содержит молочные продукты. Дополнительные аллергены могут зависеть от состава плавленого сырка и использованных специй.