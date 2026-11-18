Свиняча корейка у вершково-сирному соусі

Інгредієнти

Свиняча корейка - 400 г,

Плавлений сирок - 70 г,

Вершки 10% - 200 г,

Вода - 70 мл,

Цибуля - половина середньої головки,

Часник - 1-2 зубчики або за смаком,

Вершкове масло - 10 г,

Олія - для смаження,

Сіль, перець, сушений часник, копчена паприка - за смаком.

Як приготувати свинячу корейку в сирному соусі

Спочатку наріжте корейку середніми кубиками. Намагайтеся робити шматочки приблизно однакового розміру, щоб вони рівномірно приготувалися. Тепер час для спецій. Я додаю сіль, чорний перець, сушений часник і копчену паприку. Останню особливо раджу не пропускати, адже вона надає м'ясу приємного аромату.

Приблизний розмір шматочків (фото: Юлія Шиканова)

Добре розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії та викладіть м'ясо. Обсмажуйте приблизно по 3-4 хвилини з кожного боку, щоб утворилася апетитна рум'яна скоринка. Поки що нам не потрібно доводити корейку до повної готовності, адже вона ще тушкуватиметься в соусі. Перекладіть обсмажене м'ясо на тарілку.

Стан, до якого треба підсмажити м'ясо (фото: Юлія Шиканова)

А тепер найсмачніша частина - готуємо соус. Сковорідку після м'яса не мийте, адже на ній залишилися ароматні соки та спеції. Додайте шматочок вершкового масла, а потім дрібно нарізану цибулю. Обсмажуйте її 3-4 хвилини, поки вона не стане м'якою.

Додайте подрібнений часник, перемішайте і вже за 20-30 секунд вливайте вершки. Все добре перемішайте і додайте воду. Вогонь краще трохи зменшити, щоб нічого не пригоріло.

Плавлений сирок наріжте невеликими кубиками та відправте до вершків. Тепер просто помішуйте, поки він повністю не розчиниться. Поступово вершки перетворяться на ніжний сирний соус. Не хвилюйтеся, якщо спочатку залишатимуться маленькі шматочки сиру - дайте йому трохи часу.

На цьому етапі обов'язково скуштуйте соус. Плавлений сирок сам по собі солонуватий, тому додаткова сіль може взагалі не знадобитися.

Поверніть корейку на сковорідку разом із соком, який виділився на тарілці. Ретельно перемішайте, щоб кожен шматочок опинився в соусі. Накрийте кришкою та залиште тушкуватися на невеликому вогні приблизно на 10 хвилин, до повної готовності свинини.

Готова страва (фото: Юлія Шиканова)

Наприкінці я раджу дати страві постояти під кришкою ще кілька хвилин. За цей час соус трохи загусне, і можна подавати до столу. Свинина гарно смакуватиме з картоплею або рисом, проте, ви можете обрати інший гарнір, який вам більше до вподоби.

Поради для приготування

Насамперед раджу не нарізати корейку надто дрібно. Це досить пісне м'ясо, тому маленькі шматочки легко пересушити. Краще зробити середні кубики та не тримати їх на сковорідці довше, ніж потрібно.

Ще один момент - плавлений сирок. Я обрала звичайний вершковий, без грибів, зелені чи інших добавок. Тут хочеться отримати саме ніжний сирний смак, який не перебиватиме спеції та м'ясо.

Якщо соус здається занадто густим, не бійтеся додати ще трохи води. А от якщо хочеться більш насиченого смаку, можна використати вершки жирністю 15-20% замість 10%.

Страва містить молочні продукти. Додаткові алергени можуть залежати від складу плавленого сирка та використаних спецій.