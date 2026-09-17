Вместо обычной шаурмы: рецепт тако с говядиной от Кацурина

Тако с говядиной по рецепту Кацурина

Хрустящий лаваш с сочным говяжьим фаршем, расплавленной моцареллой и свежим гуакамоле может легко заменить обычную шаурму. А еще блюдо подойдет для обеда или ужина с друзьями.

Ингредиенты

5 шт. - круглый лаваш

200 г - говяжий фарш

100 г - репчатый лук

200 г - моцарелла для пиццы

2 шт. - паприка

1 ч. л. - сухой гранулированный чеснок

10 г - томатная паста

20 г - кетчуп

30 г - оливковое масло

30 мл - вода

1 шт. - авокадо

1 зубчик - чеснок

10 г - кинза

1 шт. - лимон

соль и перец - по вкусу.

Как приготовить тако-шаурму

Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на оливковом масле до золотистого цвета. Добавьте говяжий фарш, разбейте комочки лопаткой и жарьте еще несколько минут.

Затем добавьте паприку, сухой чеснок, томатную пасту, кетчуп, соль и перец. Перемешайте, обжарьте около минуты и влейте воду. Убавьте огонь и доведите фарш до готовности.

На лаваш выложите натертую моцареллу, готовый фарш и еще немного сыра. Заверните в плотный рулет.

Обжарьте рулеты на той же сковороде, где готовился фарш, до золотистой корочки со всех сторон.

Для гуакамоле разомните авокадо вилкой. Добавьте мелко нарезанную кинзу, натертый чеснок, соль, перец и лимонный сок по вкусу. Перемешайте.

Подавайте горячую тако-шаурму вместе с гуакамоле.