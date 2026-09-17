Замість звичайної шаурми: рецепт тако з яловичиною від Кацуріна

Тако з яловичиною за рецептом Кацуріна

Хрусткий лаваш із соковитим яловичим фаршем, розплавленою моцарелою та свіжим гуакамоле, може легко замінити звичайну шаурму. А ще страва підійде для обіду чи вечері з друзями.

Інгредієнти

5 шт. - круглий лаваш

200 г - яловичий фарш

100 г - ріпчаста цибуля

200 г - моцарела для піци

2 шт. - паприка

1 ч. л. - сухий гранульований часник

10 г - томатна паста

20 г - кетчуп

30 г - оливкова олія

30 мл - вода

1 шт. - авокадо

1 зубчик - часник

10 г - кінза

1 шт. - лимон

сіль і перець - за смаком.

Як приготувати тако-шаурму

Цибулю наріжте дрібними кубиками та обсмажте на оливковій олії до золотистого кольору. Додайте яловичий фарш, розбийте грудочки лопаткою та смажте ще кілька хвилин.

Потім додайте паприку, сухий часник, томатну пасту, кетчуп, сіль і перець. Перемішайте, обсмажте близько хвилини та влийте воду. Зменште вогонь і доведіть фарш до готовності.

На лаваш викладіть натерту моцарелу, готовий фарш і ще трохи сиру. Загорніть у щільний рулет.

Обсмажте рулети на тій самій пательні, де готувався фарш, до золотистої скоринки з усіх боків.

Для гуакамоле розімніть авокадо виделкою. Додайте дрібно нарізану кінзу, натертий часник, сіль, перець і лимонний сік за смаком. Перемішайте.

Подавайте гарячу тако-шаурму разом із гуакамоле.