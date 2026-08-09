Вместо обычной "Шубы": этот салат со свеклой и крабовыми палочками станет вашим фирменным

Главный секрет вкуса

Большинство готовят салаты с вареной свеклой. Но Анастасия настаивает - нужно добавлять исключительно запеченную.

Она слаще, насыщеннее и не дает лишней влаги. Вареная свекла, говорит она, "не то пальто".

Ингредиенты:

крабовые палочки

твердый сыр

вареные яйца

запеченная свекла

майонез

маринованный лук (лук, соль, уксус, сахар, сушеная зелень).

Приготовление

Салат выкладывается слоями. Поэтому возьмите прозрачные формы или удобные салатники, чтобы потом не перекладывать блюдо во что-то другое.

На дно формы идет первый слой - тонкая сеточка майонеза. Затем выложите мелко нарезанные крабовые палочки. Сверху маринованный лук и еще один слой майонеза, но слишком "заливать" салат соусом не нужно.

Далее следуют яйца, натертые на мелкой терке, соль и перец по вкусу, снова майонез. Затем натертый твердый сыр и снова майонез.

Завершает все натертая запеченная свекла и финальная "сеточка" майонеза сверху.

Готовый салат лучше накрыть и отправить в холодильник на несколько часов, чтобы он настоялся.