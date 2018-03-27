SZIGET 2018: в українських груп з'явилася можливість виступити на престижному фестивалі

Фестиваль SZIGET роздасть призи українським музикантам

Один з найпопулярніших фестивалів східної Європи оголосив про нову премію, створену спеціально для українських музикантів: APPS Music & SZIGET: Awards. Премія збере свіжий урожай української інді-музики початку 2018-го в напрямках електроніка і рок, і стане відмінним шансом для молодих команд отримати грошовий приз у розмірі 35 тис. грн і потрапити на сцену Europe Stage на SZIGET 2018.

Премія від SZIGET

Боротьба пройде у двох номінаціях: "Europe" - для вже сформованих артистів зі своєю фан-базою і "Young" для тих, хто тільки починає свій шлях чи можливо взагалі створить групу безпосередньо під конкурс. Вибирати переможців будуть меломани, авторитетні продюсери, промоутери та музичні експерти.

Пошук артистів та визначення переможців відбудеться у 3 етапи: реєстрація учасників (19 березня-8 квітня), голосування фанів, журі та формування шорт-листа (12 квітня-3 травня), фінал і церемонія нагородження відбудуться у Києві 26 травня.

Реєстрація учасників вже почалася сайті премії і триватиме до 8 квітня.

APPS Music & SZIGET: Awards – це колаборація премії APPS Music, яка уже досліджувала стан української незалежної сцени минулого року, і фестивалю SZIGET, одного з найвідоміших фестивалів світу, виступити на якому - честь для кожного музиканта.

Відбір серед українських гуртів на сцену SZIGET проходив в Україні вже двічі: у 2015 році перемогу в конкурсі здобула ONUKA, а в 2017-му - група Atomic Simao.

До речі, на головній сцені одного з найбільших фестивалів східної Європи можна буде побачити шоу знаменитої американської співачки, королеви дрім-попу, як охрестили її світові ЗМІ, Lana Del Rey.