SZIGET 2018: у украинских групп появилась возможность выступить на престижном фестивале

Фестиваль SZIGET раздаст призы украинским музыкантам

Один из самых популярных фестивалей восточной Европы объявил о новой премии, созданной специально для украинских музыкантов: APPS Music & SZIGET: Awards. Премия соберет свежий урожай украинской инди-музыки начала 2018-го в направлениях электроника и рок и станет отличным шансом для молодых команд получить денежный приз в размере 35 тыс. грн и попасть на сцену Europe Stage на SZIGET 2018.

Премия от SZIGET

Борьба пройдет в двух номинациях: "Europe" - для уже сформированных артистов со своей фан-базой и "Young" для тех, кто только начинает свой путь или возможно вообще создаст группу непосредственно под конкурс. Выбирать победителей будут меломаны, авторитетные продюсеры, промоутеры и музыкальные эксперты.

Поиск артистов и определение победителей состоится в 3 этапа: регистрация участников (19 марта-8 апреля), голосование фанов, жюри и формирование шорт-листа (12 апреля-3 мая), финал и церемония награждения состоятся в Киеве 26 мая.

Регистрация участников уже началась на сайте премии и продлится до 8 апреля.

APPS Music & SZIGET: Awards – это коллаборация премии APPS Music, которая уже исследовала состояние украинской независимой сцены прошлого года, и фестиваля SZIGET, одного из самых известных фестивалей мира, выступить на котором - честь для каждого музыканта.

Отбор среди украинских групп на сцену SZIGET проходил в Украине уже дважды: в 2015 году победу в конкурсе одержала ONUKA, а в 2017-м - группа Atomic Simao.

Кстати, на главной сцене одного из крупнейших фестивалей восточной Европы можно будет увидеть шоу знаменитой американской певицы, королевы дрим-попа, как окрестили ее мировые СМИ, Lana Del Rey.