Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

SZIGET 2018: у украинских групп появилась возможность выступить на престижном фестивале

STYLERДосуг        27.03.2018 - 16:58
APPS Music & SZIGET: Awards 2018
APPS Music & SZIGET: Awards 2018

Фестиваль SZIGET раздаст призы украинским музыкантам

Один из самых популярных фестивалей восточной Европы объявил о новой премии, созданной специально для украинских музыкантов: APPS Music & SZIGET: Awards. Премия соберет свежий урожай украинской инди-музыки начала 2018-го в направлениях электроника и рок и станет отличным шансом для молодых команд получить денежный приз в размере 35 тыс. грн и попасть на сцену Europe Stage на SZIGET 2018.

Премия от SZIGET

Борьба пройдет в двух номинациях: "Europe" - для уже сформированных артистов со своей фан-базой и "Young" для тех, кто только начинает свой путь или возможно вообще создаст группу непосредственно под конкурс. Выбирать победителей будут меломаны, авторитетные продюсеры, промоутеры и музыкальные эксперты.

Поиск артистов и определение победителей состоится в 3 этапа: регистрация участников (19 марта-8 апреля), голосование фанов, жюри и формирование шорт-листа (12 апреля-3 мая), финал и церемония награждения состоятся в Киеве 26 мая.

Регистрация участников уже началась на сайте премии и продлится до 8 апреля.

APPS Music & SZIGET: Awards – это коллаборация премии APPS Music, которая уже исследовала состояние украинской независимой сцены прошлого года, и фестиваля SZIGET, одного из самых известных фестивалей мира, выступить на котором - честь для каждого музыканта.

Отбор среди украинских групп на сцену SZIGET проходил в Украине уже дважды: в 2015 году победу в конкурсе одержала ONUKA, а в 2017-м - группа Atomic Simao.

Кстати, на главной сцене одного из крупнейших фестивалей восточной Европы можно будет увидеть шоу знаменитой американской певицы, королевы дрим-попа, как окрестили ее мировые СМИ, Lana Del Rey.

Украинский фильм примет участие в программе Каннского фестиваля Украинская певица проникновенно спела хит легендарной Квитки Цисык
Теги: фестиваль, украинская музыка
Историк из РФ объяснил, чем украинский язык превосходит русский
"Наши дети горели, а мы просто наблюдали": родственники погибших рассказали о пожаре в Кемерово
В Киеве сотрудник патрульной полиции оригинально наказал нарушителей ПДД (видео)
Пожар в Кемерово: в Киеве под посольство России принесли цветы и игрушки (фото)
On Top