5 выпуск "Холостяка" за 13 ноября: первый поцелуй Кравцова и ссора на Церемонии роз

Кто остался на "Холостяке-15" после пятого выпуска

Диана Зотова (получила розу во время романтического свидания на воздушном шаре);

Дарья Харитонова (получила цветок после свидания и первого поцелуя с Кравцовым);

Лия Янголенко (несмотря на ссору на Церемонии, Слава все же вручил модели розу);

Татьяна Бевз (ее откровенность и прямолинейность не испугали "Холостяка", поэтому он подарил ей розу);

Кристина Горняк (в следующем выпуске нотариус ждет личного разговора с Кравцовым, чтобы больше узнать о нем);

Валерия Полянская (по словам Кравцова, вместе с пиарщицей они должны создать новые воспоминания);

Елизавета Проценко (Слава напомнил, что не забыл о своем обещании относительно свидания и готовит его на следующую неделю);

Виктория Хилюк (несмотря на то, что у Кравцова осталось немало вопросов после разговоров о дружбе, он все же вручил ей цветок);

Елизавета Колношенко (после страстного свидания девушка получила розу);

Любовь Конате (Кравцов извинился за шутки и отметил, что не хочет прощаться, а потому подарил ей цветок).

Кто покинул "Холостяк" в пятом выпуске

На этой неделе Церемония роз была особенной. Несмотря на ссоры и недоразумения, Кравцов не захотел прощаться ни с одной из героинь.

А как развивались отношения главного героя с девушками, что происходило на свиданиях и почему на этой неделе особое внимание уделили доверию, читайте ниже.

"Холостяк-15" 5 выпуск за 13 ноября - самые интересные моменты

Пятый выпуск романтического реалити начался с откровенного разговора Вячеслава Кравцова с Григорием Решетником. Главный герой признался, что сомневается в искренности некоторых участниц, ведь ему кажется, что девушки часто говорят только о том, что он хочет услышать. Потому ведущий подготовил для них несколько необычных экспериментов.

Сначала участникам предложили определить, какие черты характера и повадки Кравцова они готовы принять, а какие считают неприемлемыми. Впрочем, не все озвученные факты о баскетболисте были правдивыми. Девушки поднимали зеленые или красные флажки в зависимости от своих ответов, а Вячеслав наблюдал за их реакцией в режиме реального времени.

"Очень рада, что мы дошли до этапа снятия масок", - сказала Татьяна Бевз.

Вячеслав Кравцов наблюдает за ответами участниц на экране (скриншот)

Следующее испытание касалось личных границ. Участницам предложили обсудить, готовы ли они показывать партнеру свои переписки, историю поисковых запросов и личные фотографии. Часть девушек согласилась открыть содержимое телефонов. Кравцов также разрешил посмотреть свой.

Григорий Решетник проводит эксперимент по проверке доверия на "Холостяке" (скриншот)

Среди сообщений баскетболиста в Instagram заметили переписку с бывшей участницей "Холостяка" Анастасией Юзьвак. Выяснилось, что девушка предлагала Вячеславу взять ее на проект, чтобы вместе привлекать внимание публики и приобретать популярность.

В то же время Диана Зотова отказалась показывать содержимое своего телефона. Она объяснила, что считает такую проверку неуместной на нынешнем этапе их отношений. Ее позиция вызвала у Кравцова сомнения, потому он пригласил девушку на свидание.

Свидание с Зотовой и романтический сюрприз от Кравцова

Во время встречи Вячеслав задал Диане несколько волнующих его вопросов. Вопреки предварительному отказу показать телефон, девушка открылась баскетболисту и поделилась личными историями.

После откровенного разговора Кравцов устроил Зотовой романтический сюрприз - полет на воздушном шаре. Вместе они поднялись в небо над живописными видами Закарпатья.

Воздушный шар с романтического свидания для Зотовой (скриншот)

"Это свидание моей мечты", - сказала Диана.

Сам Вячеслав рассказал, что опасается замкнутого пространства, поэтому сначала чувствовал себя некомфортно во время полета. Однако постепенно волнение прошло, и он смог насладиться моментом.

Свидание стало для пары возможностью лучше узнать друг друга. Оба делились личными переживаниями и постепенно становились более откровенными в общении.

"Рядом с ней я вообще обо всем забыл", - признавался баскетболист.

Вячеслав Кравцов и Диана Зотова во время полета на воздушном шаре (скриншот)

В конце свидания Кравцов подготовил для Зотовой еще один сюрприз – подарил ей платье. Главный герой вручил Диане розу, пригласив ее продолжить участие в реалити.

Свидание и первый поцелуй

Не обошлось на этой неделе без острых встреч. Главный герой пригласил Лизу и Дашу на совместное свидание. Вместе с девушками Слава устроил соревнования.

Лиза и Даша на "Холостяке" (скриншот)

Кравцов обьявил, что победительница, которая сможет быстрее всех проехать на велотреке, выберет последующий формат свидания. Между девушками сильно чувствовалась конкуренция, хотя раньше они говорили, что уже успели подружками. Это заметил и "Холостяк".

Свидание Кравцова с Колношенко и Харитоновой (скриншот)

В заезде победила Даша. Она не планировала сдаваться и пошла на риск - очень быстро ехала и будто забыла о тормозах. Кравцов отметил, что танцовщица "еще та штучка".

Харитонова должна была выбрать, на какое свидание уйдет с "Холостяком". Она захотела пойти со Славой в SPA. А Лиге "осталось" свидание с массажем, она пошла на встречу первой.

Во время встречи Кравцов и Колношенко по очереди делали массаж друг друга. Сначала баскетболист массировал Лизу, а потом они поменялись ролями. Это позволило паре побыть наедине и сблизиться.

"Атмосфера была очень романтичной", - поделился впечатлениями Слава.

Елизавета также осталась довольна встречей. По ее словам, между ними возникла особая связь и чувство полного доверия.

Впоследствии к ним зашла Дарья, возмущенная тем, что увидела. Славе пришлось извиняться и доказывать, что он не забыл танцовщицу.

Вячеслав Кравцов и Елизавета Колношенко во время свидания с массажем (скриншот)

После этого Кравцов завершил общение с Лизой и отправился вместе с Харитоновой в SPA. Атмосфера была романтичной, сначала они разговаривали в бассейне, говорили о ревности, дружбе и доверии.

Харитонова и Кравцов во время свидания (скриншот)

Постепенно пара начала флиртовать, разговоры становились более откровенными. Затем они начали танцевать, а когда Харитонова предложила Кравцову потанцевать, они неожиданно поцеловались.

Даша отметила, что не планировала этого делать. Сам Слава сказал, что не мог удержаться. После этого он подарил ей розу.

Кравцов на “Холостяке” (скриншот)

В конце недели участницы собрались на Церемонию роз. На этот раз они должны были рассказать, какие собственные черты хотели бы, чтобы Кравцов принял и с какими его особенностями готовы мириться.

Лиза, которая вернулась на Церемонию прямо со свидания, не скрывала восторга. Она прямо сказала, что очень довольна общением с Кравцовым. А вот Харитонова о поцелуе с "Холостяком" решила не говорить.

Колношенно на церемонии роз (скриншот)

Но прежде чем Кравцов начал вручать розы, он захотел пригласить Лию на отдельный разговор. Впрочем, она решила поговорить со Славой публично.

Модель заявила, что ненавидит, когда вокруг нее возникают сплетни. По словам Лии, Диана спрашивала у нее, почему она решила пойти на реалити.

Янголенко призналась Зотовой, что хочет выйти замуж. В ответ на это Диана якобы пошутила, что Слава "не достоин" Лии.

Эти слова поразили всех присутствующих. Между девушками возник спор, сам Кравцов был ошеломлен. Поступок Лии разозлил Диану, ведь она не ожидала, что ее слова будут обсуждать публично. А после этого Слава захотел поговорить с Лией без посторонних глаз.

Затем Лия пожаловалась Славе на то, что Диана не назвала ей реальную причину своего пребывания на проекте. "Холостяк" отметил, что не любит ссоры, а модель могла обсудить эту ситуацию не в таком формате, а наедине с Дианой. По словам баскетболиста, он не должен быть полицейским и выяснять, кто прав, а кто нет. Все закончилось тем, что он успокоил ее и вручил ей розу.

Что рассказала о "Холостяке" Мария Захватова

Бывшая участница романтического реалити Мария Захватова в эксклюзивном интервью Styler рассказала о конфликтах между девушками, непростых условиях съемок и своем разочаровании в Кравцове.

По словам Марии, главный герой неправильно понял ее историю о предыдущих отношениях. Девушка подчеркнула, что ушла от состоятельного мужчины не из-за финансовых трудностей, а из-за нехватки любви и внимания. Ее также задело поведение баскетболиста после свидания.

"Это было действительно очень некрасиво с его стороны", - отметила Захватова.

Отдельно Мария вспомнила ссоры между участницами, которые, по ее словам, нередко происходили вне камер. Она поддержала Кристину Горняк в конфликте с Дарьей Заинчуковской , а среди девушек, которых хотела бы видеть в финале, назвала Горняк и Янголенко.

Не обошла Захватова и возвращение Дианы Зотовой. Она скептически оценила решение модели снова принять участие в реалити и выразила сомнения в ее намерениях строить отношения с Кравцовым.

Также Мария рассказала об изнуряющем графике съемок. По ее словам, иногда участницы спали всего полтора часа в сутки, а по возвращении домой она целую неделю отсыпалась.