5 випуск "Холостяка" за 13 листопада: перший поцілунок Кравцова і сварка на Церемонії троянд

Хто залишився на "Холостяку-15" після п'ятого випуску

Діана Зотова (отримала троянду під час романтичного побачення на повітряній кулі);

Дар’я Харитонова (отримала квітку після побачення та першого поцілунку з Кравцовим );

); Лія Янголенко (попри сварку на Церемонії Слава все ж віддав моделі троянду)

Тетяна Бевз (її відвертість і прямолінійність не злякала “Холостяка”, а тому він подарував їй троянду);

Христина Горняк (у наступному випуску нотаріус чекає на особисту розмову з Кравцовим, аби більше дізнатися про нього);

Валерія Полянська (за словами Кравцова, разом із піарницею вони мають створити нові спогади);

Єлизавета Проценко (Слава нагадав, що не забув про свою обіцянку щодо побачення та готує його для наступного тижня);

Вікторія Хилюк (попри те, що у Кравцова залишилося чимало питань після розмов про дружбу, він все ж віддав їй квітку).

Єлизавета Колношенко (після пристрасного побачення дівчина отримала троянду);

Любов Конате (Кравцов вибачився за свої жарти й зазначив, що не хоче прощатися, а тому подарував їй квітку).

Хто покинув "Холостяк" у п'ятому випуску

Цього тижня Церемонія троянд була особливою. Попри сварки і непорозуміння Кравцов не захотів прощатися з кимось з героїнь.

А як розвивалися стосунки головного героя з дівчатами, що відбувалося на побаченнях та чому цього тижня особливу увагу приділили довірі, читайте нижче.

"Холостяк-15" 5 випуск за 13 листопада - найцікавіші моменти

П'ятий випуск романтичного реаліті почався з відвертої розмови В’ячеслава Кравцова з Григорієм Решетніком. Головний герой зізнався, що сумнівається в щирості деяких учасниць, адже йому здається, що дівчата часто говорять лише те, що він хоче почути. Тому ведучий підготував для них декілька незвичайних експериментів.

Спочатку учасницям запропонували визначити, які риси характеру та звички Кравцова вони готові прийняти, а які вважають неприйнятними. Утім, не всі озвучені факти про баскетболіста були правдивими. Дівчата підіймали зелені або червоні прапорці залежно від своїх відповідей, а В'ячеслав спостерігав за їхньою реакцією в режимі реального часу.

"Дуже рада, що ми дійшли до етапу зняття масок", - сказала Тетяна Бевз.

В'ячеслав Кравцов спостерігає за відповідями учасниць на екрані (скриншот)

Наступне випробування стосувалося особистих кордонів. Учасницям запропонували обговорити, чи готові вони показувати партнеру свої листування, історію пошукових запитів та особисті фотографії. Частина дівчат погодилася відкрити вміст телефонів. Кравцов також дозволив переглянути свій.

Григорій Решетник проводить експеримент із перевірки довіри на "Холостяку" (скриншот)

Серед повідомлень баскетболіста в Instagram помітили листування з колишньою учасницею "Холостяка" Анастасією Юзьвак. З'ясувалося, що дівчина пропонувала В'ячеславу взяти її на проєкт, аби разом привертати увагу публіки та здобувати популярність.

Водночас Діана Зотова відмовилася показувати вміст свого телефону. Вона пояснила, що вважає таку перевірку недоречною на нинішньому етапі їхніх стосунків. Її позиція викликала у Кравцова сумніви, тому він запросив дівчину на побачення.

Побачення із Зотовою та романтичний сюрприз від Кравцова

Під час зустрічі В’ячеслав поставив Діані кілька запитань, які його хвилювали. Попри попередню відмову показати телефон, дівчина відкрилася баскетболісту та поділилася особистими історіями.

Після відвертої розмови Кравцов влаштував Зотовій романтичний сюрприз - політ на повітряній кулі. Разом вони здійнялися в небо над мальовничими краєвидами Закарпаття.

Повітряна куля із романтичного побачення для Зотової (скриншот)

"Це побачення моєї мрії", - сказала Діана.

Сам В'ячеслав розповів, що боїться замкненого простору, тому спочатку почувався некомфортно під час польоту. Однак поступово хвилювання минуло, і він зміг насолодитися моментом.

Побачення стало для пари нагодою краще пізнати одне одного. Обоє ділилися особистими переживаннями та поступово ставали відвертішими у спілкуванні.

"Поруч з нею я взагалі про все забув", - зізнавався баскетболіст.

В'ячеслав Кравцов та Діана Зотова під час польоту на повітряній кулі (скриншот)

Наприкінці побачення Кравцов підготував для Зотової ще один сюрприз - подарував їй сукню. Також головний герой вручив Діані троянду, запросивши її продовжити участь у реаліті.

Побачення та перший поцілунок

Не обійшлося цього тижня без гострих зустрічей. Головний герой запросив Лізу та Дашу на спільне побачення. Разом із дівчатами Слава влаштував змагання.

Ліза і Даша на “Холостяку” (скриншот)

Кравцов оголосив, що переможниця, яка зможе швидше за всіх проїхати на велотреку, обере формат побачення, яке відбудеться після цього. Між дівчатами сильно відчувалася конкуренція, хоча раніше вони казали, що вже встигли стали подружками. Це помітив і “Холостяк”.

Побачення Кравцова з Колношенко і Харитоновою (скриншот)

На перегонах перемогла Даша. Вона не планувала здаватися і пішла на ризик - дуже швидко їхала і ніби забула про гальма. Кравцов зазначив, що танцівниця “ще та штучка”.

Харитонова мала обрати, на яке побачення піде з "Холостяком". Вона захотіла піти із Славою до SPA. А Лізі "залишилося" побачення з масажем, вона пішла на зустріч першою.

Під час зустрічі Кравцов та Колношенко по черзі робили масаж одне одному. Спочатку баскетболіст масажував Лізу, а згодом вони помінялися ролями. Це дало парі змогу побути наодинці та зблизитися.

"Атмосфера була дуже романтична", - поділився враженнями Слава.

Єлизавета також залишилася задоволеною зустріччю. За її словами, між ними виник особливий зв'язок та відчуття повної довіри.

Згодом до них зайшла Дар'я, яка була обурена тим, що побачила. Славі довелося вибачатися й доводити, що він не забув про танцівницю.

В'ячеслав Кравцов та Єлизавета Колношенко під час побачення з масажем (скриншот)

Після цього Кравцов завершив спілкування з Лізою та вирушив разом із Харитоновою до SPA. Атмосфера була романтичною, спочатку вони розмовляли у басейні, говорили про ревнощі, дружбу та довіру.

Харитонова і Кравцов під час побачення (скриншот)

Поступово пара почала фліртувати, розмови ставали більш відвертими. Потім вони почали танцювати, а коли Харитонова запропонувала Кравцову зробити танюцвальну підтримку, вони несподівано поцілувалися.

Даша зазначила, що не планувала цього робити. Сам Слава сказав, що не міг стриматися. Після цього він подарував їй троянду.

Кравцов на “Холостяку” (скриншот)

Наприкінці тижня учасниці зібралися на Церемонію троянд. Цього разу вони мали розповісти, які власні риси хотіли б, щоб Кравцов прийняв, та з якими його особливостями готові миритися.

Ліза, яка повернулася на Церемонію просто з побачення, не приховувала захвату. Вона прямо сказала, що дуже задоволена спілкуванням з Кравцовим. А ось Харитонова про поцілунок з “Холостяком” вирішила не казати.

Колношенко на церемонії троянд (скриншот)

Але перед тим, як Кравцов почав віддавати троянди, він захотів запросити на окрему розмову Лію. Втім, вона вирішила говорити зі Славою публічно.

Модель заявила, що ненавидить, коли навколо неї виникають плітки. За словами Лії, Діана питала у неї, чому вона вирішила піти на реаліті.

Янголенко зізналася Зотовій, що хоче вийти заміж. У відповідь на це Діана нібито пожартувала, що Слава "не гідний" Лії.

Ці слова вразили усіх присутніх. Між дівчатами виникла суперечка, сам Кравцов був ошелешений. Вчинок Лії розізлив Діану, адже вона не очікувала, що її слова будуть обговорювати публічно. А після цього Слава захотів поговорити з Лією без зайвих очей.

Потім Лія пожалілася Славі на те, що Діана не назвала їй реальну причину свого перебування на проєкті. "Холостяк" зазначив, що не любить сварки, а модель могла обговорити цю ситуацію не в такому форматі, а приватно із Діаною. За словами баскетболіста, він не мусить бути поліцейським та з'ясовувати, хто правий, а хто ні. Усе закінчилося тим, що він заспокоїв її та вручив їй троянду.

Що розповіла про "Холостяк" Марія Захватова

Ексучасниця романтичного реаліті Марія Захватова в ексклюзивному інтерв'ю Styler розповіла про конфлікти між дівчатами, непрості умови зйомок та своє розчарування у Кравцові.

За словами Марії, головний герой неправильно зрозумів її історію про попередні стосунки. Дівчина наголосила, що пішла від заможного чоловіка не через фінансові труднощі, а через брак любові та уваги. Її також зачепила поведінка баскетболіста після побачення.

"Це було насправді дуже негарно з його боку", - зазначила Захватова.

Окремо Марія згадала сварки між учасницями, які, за її словами, нерідко відбувалися поза камерами. Вона підтримала Христину Горняк у конфлікті з Дариною Заінчуковською , а серед дівчат, яких хотіла б бачити у фіналі, назвала Горняк та Янголенко.

Не оминула Захватова і повернення Діани Зотової. Вона скептично оцінила рішення моделі знову взяти участь у реаліті та висловила сумніви щодо її намірів будувати стосунки з Кравцовим.

Також Марія розповіла про виснажливий графік зйомок. За її словами, іноді учасниці спали лише півтори години на добу, а після повернення додому вона цілий тиждень відсипалася.