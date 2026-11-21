Кому она позвонила сразу после выхода из "Холостяка"

Первым человеком, с которым Екатерина захотела связаться после завершения участия в шоу, стал ее сын. Она позвонила ему по видеосвязи прямо с вокзала в Мукачево.

Разговор оказался очень эмоциональным: мальчик не сдержал слез, увидев маму на экране, а Екатерина расплакалась вместе с ним.

"Позвонила по видеосвязи на вокзале в Мукачево. Он расплакался, я тоже. Потому что когда он меня увидел, то начал плакать и говорил: "Мама, мама, когда ты приедешь?". Это был очень щемящий момент. Я впервые так надолго его оставила", - поделилась участница.

По словам Екатерины, именно тогда она еще раз осознала, насколько важно было решение Вячеслава Кравцова не затягивать с ее выбытием, если он не видел перспективы их отношений.

"И именно в тот момент я еще раз в своей голове прокрутила мысль: "Спасибо, Слава, что ты не затягивал, если почувствовал, что отношения невозможны", - призналась Петренко.

Как Екатерина объясняла сыну свое отсутствие

Перед отъездом на съемки Екатерина заранее начала готовить сына к тому, что некоторое время ее не будет рядом. Она постепенно объясняла ему, что мама едет на съемки и это может занять довольно долго.

В то же время Петренко сознательно избегала некоторых объяснений, которые, по ее мнению, могли бы неправильно повлиять на восприятие ситуации ребенком.

В частности, она не хотела представлять свою поездку как рабочую командировку, чтобы в будущем сын не начал негативно воспринимать работу. Также Екатерина не говорила, что едет искать ему нового папу, ведь это не было целью участия в романтическом реалити.

"Я ему не говорила, что это рабочие командировки, для того чтобы у него потом не появилась ненависть к работе. Не говорила, что мама едет искать нового папу, потому что сама моя цель участия в проекте - не поиски нового папы для ребенка", - пояснила она.

Кроме того, Екатерина не хотела акцентировать внимание на том, что едет к мужчине. Она опасалась, что из-за своего малолетнего возраста сын мог бы неправильно понять ситуацию и воспринять ее отъезд как отказ от него ради другого человека.

"Не говорила, что еду к мужчине, чтобы у него не формировался какой-то комплекс или мысль, что мама его бросила и уехала к мужчине", - рассказала участница.

Какой вопрос сын задал Екатерине после ее возвращения

По словам Петренко, сын хорошо перенес период ее отсутствия. Однако по возвращении домой у них состоялся разговор, которые ей особенно запомнился.

Однажды вечером, когда Екатерина пела мальчику колыбельную перед сном, он спросил, придется ли маме еще когда-нибудь так надолго уезжать.

"Когда я вернулась и перед сном ему пела колыбельную, он спросил: "Мамочка, а ты больше не будешь никогда так надолго куда-то ехать?", - вспомнила она.

Екатерина решила не давать ребенку обещаний, которых не сможет гарантированно сдержать. Она честно ответила, что в жизни могут случаться разные обстоятельства, но будет делать все возможное, чтобы им больше не приходилось надолго расставаться.

"Я ему честно ответила, потому что бывает разное, но я буду стараться, чтобы так надолго мы не разъезжались. Не даю пустых обещаний, что такого никогда в жизни больше не произойдет", - отметила Петренко.