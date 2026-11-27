Какой сюрприз родные подготовили для Полянской

В своем Instagram Валерия опубликовала пост, в котором вспомнила трогательный сюрприз от родных во время сьемок "Холостяка-15". По словам участницы, тогда она редко общалась с близкими и скучала по ним, хотя все находились в одном городе.

Приблизительно на середине проекта Полянская попросила родителей передать ей необходимые вещи через команду реалити. Родные положили к вещам то, чего она не ожидала.

" Команда передала мне посылку от родных, и я была до слез шокирована, когда увидела, что, кроме необходимых вещей, там была еще и домашняя мамина еда (ее фирменный пирог) и записки от моих родных. Написаны от руки… " - поделилась Полянская.

Читала письма Валерия наедине.

"Я тогда была одна в комнате. Начала читать и слезы просто лились градом", – вспомнила она.

Валерия рассказала, что до сих пор хранит эти письма

В Instagram-историях девушка объяснила, что в привычной жизни не выбрала бы столь длительной разлуки с семьей и объяснила собственные ощущения.

"И эти слезы были не столько о грусти, сколько об осознании того, какой же я счастливый человек, что у меня есть они!" - отметила участница реалити.

Письма Валерия сохранила на память об этом моменте.

"Тогда это была очень сильная эмоциональная подзарядка и поддержка", - добавила Полянская.

Участница реалити поделилась воспоминаниями о поддержке близких (скриншот: instagram.com/valeriya_plnsk)

Что Полянская рассказывала Кравцову о семье

О посланиях от близких Валерия упоминала и в шестом выпуске "Холостяка", вышедшем 20 ноября.

После занятия парной йогой Вячеслав Кравцов пригласил ее на личный разговор. Тогда Полянская призналась, что скучает по семье, и рассказала о написанных от руки письмах с теплыми словами.

Что известно о семье Валерии Полянской

Валерия Полянская родом из Бахмута. Ранее участница показывала семейные фотографии, сделанные в начале 2000-х годов. Она позировала еще ребенком вместе с родителями и сестрой.

Эти фотографии родители успели вывезти из города в оккупацию. Много лет спустя Валерия вместе с родными воспроизвела сюжеты старых кадров уже в Киеве.

"Ведь ни города, ни дома больше нет. Есть только воспоминания и фотографии", - написала девушка.

Участница рассказывала, что на примере собственной семьи знает, как сложно вынужденным переселенцам обустраивать жизнь на новом месте. В свой день рождения она также призвала подписчиков присоединиться к сбору в помощь потерявшим дом людям.

Что известно о Валерии Полянской

Валерия Полянская - менеджер и близкая подруга телеведущей Леси Никитюк. Она стала участницей 15-го сезона реалити "Холостяк", главным героем которого является баскетболист Вячеслав Кравцов.

Валерия Полянская рассказала о дружбе с Лесей Никитюк (фото: instagram.com/valeriya_plnsk/)

Свой путь по телевидению Валерия начала еще студенткой, работая в команде шоу "Кто сверху?". Впоследствии она стала сотрудничать с Никитюк.

В октябре 2026 года Полянская рассказала о семи годах их знакомства. По ее словам, за это время телеведущая стала для нее близкой подругой, поддерживавшей ее в важные моменты жизни.