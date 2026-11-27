Який сюрприз рідні підготували для Полянської

У своєму Instagram Валерія опублікувала допис, у якому пригадала зворушливий сюрприз від рідних під час зйомок "Холостяка-15". За словами учасниці, тоді вона нечасто спілкувалася з близькими та сумувала за ними, хоча всі перебували в одному місті.

Приблизно на середині проєкту Полянська попросила батьків передати їй необхідні речі через команду реаліті. Рідні поклали до речей те, на що вона не очікувала.

"Команда передала мені пакунок від рідних, і я була до сліз шокована, коли побачила, що, окрім необхідних речей, там була ще й домашня мамина їжа (її фірмовий пиріг) та записки від моїх рідних. Написані від руки…" - поділилася Полянська.

Читала послання Валерія наодинці.

"Я тоді була сама в кімнаті. Почала читати і сльози просто лилися градом", - пригадала вона.

Валерія розповіла, що досі зберігає ті листи

В Instagram-історіях дівчина пояснила, що у звичному житті не обрала б такої тривалої розлуки з родиною та пояснила власні відчуття.

"І ці сльози були не стільки про сум, скільки про усвідомлення того, яка ж я щаслива людина, що в мене є вони!" - зазначила учасниця реаліті.

Листи Валерія зберегла на пам'ять про цей момент.

"Тоді це була дуже сильна емоційна підзарядка та підтримка", - додала Полянська.

Учасниця реаліті поділилася спогадами про підтримку близьких (скриншот: instagram.com/valeriya_plnsk)

Що Полянська розповідала Кравцову про родину

Про послання від близьких Валерія згадувала і в шостому випуску "Холостяка", який вийшов 20 листопада.

Після заняття парною йогою В'ячеслав Кравцов запросив її на особисту розмову. Тоді Полянська зізналася, що сумує за родиною, та розповіла про написані від руки листи з теплими словами.

Що відомо про родину Валерії Полянської

Валерія Полянська родом із Бахмута. Раніше учасниця показувала сімейні фотографії, зроблені на початку 2000-х років. На них вона позувала ще дитиною разом із батьками та сестрою.

Ці світлини батьки встигли вивезти з міста до окупації. Через багато років Валерія разом із рідними відтворила сюжети старих кадрів уже в Києві.

"Бо ні міста, ні дому більше немає. Є лише спогади та фотографії", - написала дівчина.

Учасниця розповідала, що на прикладі власної родини знає, наскільки складно вимушеним переселенцям облаштовувати життя на новому місці. У свій день народження вона також закликала підписників долучитися до збору на допомогу людям, які втратили дім.

Що відомо про Валерію Полянську

Валерія Полянська - менеджерка та близька подруга телеведучої Лесі Нікітюк. Вона стала учасницею 15-го сезону реаліті "Холостяк", головним героєм якого є баскетболіст В'ячеслав Кравцов.

Валерія Полянська розповіла про дружбу з Лесею Нікітюк (фото: instagram.com/valeriya_plnsk/)

Свій шлях на телебаченні Валерія почала ще студенткою, працюючи в команді шоу "Хто зверху?". Згодом вона стала співпрацювати безпосередньо з Нікітюк.

У жовтні 2026 року Полянська розповіла про сім років їхнього знайомства. За її словами, за цей час телеведуча стала для неї близькою подругою, яка підтримувала її у важливі моменти життя.