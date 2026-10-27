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Гороскопы 27 октября 2026, 20:17

Астролог Миранда Руби рассказала, кому из знаков Зодиака улыбнется любовь 28 октября

У кого-то появится шанс вернуть доверие, а кому-то пора решиться на первый шаг
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Пара на свидании (коллаж: Styler)
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Астролог Миранда Руби выделила три знака Зодиака, для которых 28 октября может стать важным днем в любви. Астрологический аспект Венеры и Хирона побуждает разобраться с прошлыми обидами, откровенно поговорить и дать отношениям новый шанс.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает об этом подробнее.

Телец

Тельцы могут наконец получить ответы на вопросы, которые долгое время не давали им покоя в личной жизни. Вместо того чтобы догадываться о намерениях любимого человека, попробуйте прямо спросить о том, что вас беспокоит.

Откровенность поможет развеять сомнения, лучше понять друг друга и определить, как двигаться дальше. Если вы одиноки, прислушивайтесь к собственным ощущениям во время новых знакомств и не спешите делать выводы только по первому впечатлению.

Лев

Для Львов 28 октября станет возможностью восстановить гармонию в отношениях и исправить то, что давно требовало внимания. Если между вами и партнером накопились обиды, не откладывайте откровенный разговор и попытайтесь вместе найти решение.

Одиноким Львам следует честно определить, к каким отношениям они стремятся, и не бояться проявлять инициативу. Искренность и готовность работать над связью помогут сделать любовь источником радости.

Стрелец

Стрельцы могут почувствовать, что наконец-то готовы оставить старые разочарования в прошлом и открыться новым чувством. Опыт предыдущих отношений поможет лучше понять свои потребности и не повторять прежние ошибки.

Если у вас уже есть пара, в среду будет благоприятная возможность обсудить вопросы, которые вы долго обходили, и вернуть доверие. А одиноким Стрельцам стоит чаще бывать среди людей и не отказываться от знакомств из-за страха снова потерпеть неудачу.

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