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Гороскопи 27 жовтня 2026, 20:17

Астролог Міранда Рубі розповіла, кому зі знаків Зодіаку усміхнеться кохання 28 жовтня

У когось з’явиться шанс повернути довіру, а комусь час наважитися на перший крок
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Пара на побаченні (колаж: Styler)
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Астролог Міранда Рубі виділила три знаки Зодіаку, для яких 28 жовтня може стати важливим днем у коханні. Астрологічний аспект Венери та Хірона спонукатиме розібратися з минулими образами, відверто поговорити й дати стосункам новий шанс.

Styler із посиланням на Your Tango розповідає про це детальніше.

Телець

Тельці можуть нарешті отримати відповіді на запитання, які тривалий час не давали їм спокою в особистому житті. Замість того, щоб здогадуватися про наміри коханої людини, спробуйте прямо запитати про те, що вас турбує.

Відвертість допоможе розвіяти сумніви, краще зрозуміти одне одного й визначити, як рухатися далі. Якщо ви самотні, прислухайтеся до власних відчуттів під час нових знайомств і не поспішайте робити висновки лише за першими враженнями.

Лев

Для Левів 28 жовтня стане нагодою відновити гармонію у стосунках і виправити те, що давно потребувало уваги. Якщо між вами та партнером накопичилися образи, не відкладайте відверту розмову й спробуйте разом знайти рішення.

Самотнім Левам варто чесно визначити, яких стосунків вони прагнуть, і не боятися проявляти ініціативу. Щирість і готовність працювати над зв'язком допоможуть зробити кохання джерелом радості.

Стрілець

Стрільці можуть відчути, що нарешті готові залишити старі розчарування в минулому й відкритися новим почуттям. Досвід попередніх стосунків допоможе краще зрозуміти власні потреби та не повторювати колишніх помилок.

Якщо ви вже маєте пару, у середу буде слушна нагода обговорити питання, які ви довго оминали, і повернути довіру. А самотнім Стрільцям варто частіше бувати серед людей і не відмовлятися від знайомств через страх знову зазнати невдачі.

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