Астролог Міранда Рубі розповіла, кому зі знаків Зодіаку усміхнеться кохання 28 жовтня

Телець

Тельці можуть нарешті отримати відповіді на запитання, які тривалий час не давали їм спокою в особистому житті. Замість того, щоб здогадуватися про наміри коханої людини, спробуйте прямо запитати про те, що вас турбує.

Відвертість допоможе розвіяти сумніви, краще зрозуміти одне одного й визначити, як рухатися далі. Якщо ви самотні, прислухайтеся до власних відчуттів під час нових знайомств і не поспішайте робити висновки лише за першими враженнями.

Лев

Для Левів 28 жовтня стане нагодою відновити гармонію у стосунках і виправити те, що давно потребувало уваги. Якщо між вами та партнером накопичилися образи, не відкладайте відверту розмову й спробуйте разом знайти рішення.

Самотнім Левам варто чесно визначити, яких стосунків вони прагнуть, і не боятися проявляти ініціативу. Щирість і готовність працювати над зв'язком допоможуть зробити кохання джерелом радості.

Стрілець

Стрільці можуть відчути, що нарешті готові залишити старі розчарування в минулому й відкритися новим почуттям. Досвід попередніх стосунків допоможе краще зрозуміти власні потреби та не повторювати колишніх помилок.

Якщо ви вже маєте пару, у середу буде слушна нагода обговорити питання, які ви довго оминали, і повернути довіру. А самотнім Стрільцям варто частіше бувати серед людей і не відмовлятися від знайомств через страх знову зазнати невдачі.