Энергия Деревянной Собаки: кому из китайского гороскопа невероятно повезет в эту пятницу

Что нужно знать о 28 августа

Стихия дерева идеально подходит для таких дней, ведь она символизирует свежий старт, рост и способность не оглядываться на прошлое. Это время "посадки семян", когда уходит давление необходимости получить мгновенный результат.

Вместо того чтобы паниковать, вы начинаете задавать правильные вопросы, искать доступные возможности, и мир вокруг вдруг становится гораздо проще и понятнее.

Для кого эта пятница станет переломной

Астрологи выделяют четыре знака восточного зодиака, которые ощутят наибольшее облегчение:

Тигр

Вы слишком долго ломали голову над одной проблемой, сконцентрируясь на сложностях, а не на возможностях. Знакомый предложил решение, но вы сомневались в его эффективности. В эту пятницу все изменится, потому что вы сместите фокус. Решив наконец-то принять предложение, с которым медлили, вы поймете: это никак вам не навредит, а только поможет сдвинуться с мертвой точки.

Лошадь

Ваша любовь к свободе и постоянное движение иногда играют с вами злую шутку, особенно в финансовых вопросах. Вы часто ссужали деньги людям, зная, что они вряд ли их вернут.

28 августа придет момент истины: вам придется преодолеть неудобство и попросить вернуть долг. Это решение не только принесет необходимые средства, но и невероятно облегчит вашу жизнь, расставив все точки над "i".

Кролик

Вы долго носили в себе эмоциональное бремя из-за незавершенного проекта. Вас мучило ощущение, что вы сдались, хотя это совсем не в вашем характере. В пятницу вы наконец-то решите уйти ва-банк.

Даже сомневаясь в наличии сил и времени, вы сделаете первый маленький шаг. Это решение мгновенно снимет ментальное напряжение и вернет вам чувство своей силы и смелости.

Собака

Сложные жилищные условия или неприятное окружение в последнее время сильно избивали по вашей самооценке. Именно в этот день вы примете жесткое решение все изменить: переехать, сдать жилье в аренду или съехаться с партнером.

Даже если вы просто начнете с того, что проведете вечер вне дома (например, пойдете на танцы или боулинг), осознание того, что финал ваших мучений уже близко, принесет колоссальное облегчение.