Начало недели ознаменуется переходом астероида Паллады в прямое движение в Овне 30 ноября. Это поможет избавиться от застоя, пересмотреть предыдущие решения и наконец-то взяться за реализацию давних замыслов. 4 декабря Венера вернется в Скорпиона, а 6 декабря Меркурий перейдет в Стрельца. Эти астрологические события могут принести новые перспективы в финансах, карьере и личной жизни.

Лев

Для Львов начинается период, когда дела наконец-то сдвинутся с мертвой точки. Переход Паллады в прямое движение 30 ноября поможет определиться с приоритетами и увидеть новые пути к успеху. Астролог советует не спешить с решениями и не пытаться реализовать все планы одновременно, ведь именно последовательность поможет добиться желаемого результата. В финансовой сфере могут появиться перспективные возможности, а период до начала января обещает быть особенно благоприятным для новых начинаний.

Рыбы

Рыбам пора перестать держаться за прошлое и обратить внимание на возможности, которые открывает жизнь. 4 декабря Венера вернется в Скорпиона, помогая представителям знака переосмыслить предыдущий опыт и сделать выводы из старых ошибок. Это благоприятный период для новых знакомств, путешествий и поиска перспективных направлений развития. Не исключено, что положительные изменения затронут и финансовую сферу, особенно если Рыбы отважятся отказаться от привычных, но невыгодных сценариев.

Овен

Овнам пора перестать недооценивать собственные возможности и смелее заявлять о своих амбициях. Астролог отмечает: представители знака способны достичь гораздо большего, если не будут ограничивать себя обычными рамками. 6 декабря Меркурий перейдет в Стрельца, открывая благоприятный период для переговоров, новых профессиональных предложений и интересных знакомств. Это может положительно повлиять на финансовые перспективы: не бойтесь рассматривать новые источники дохода, менять работу или браться за проекты, которые раньше казались слишком смелыми.