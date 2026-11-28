Початок тижня ознаменується переходом астероїда Паллади у прямий рух в Овні 30 листопада. Це допоможе позбутися застою, переглянути попередні рішення та нарешті взятися за реалізацію давніх задумів. 4 грудня Венера повернеться у Скорпіона, а 6 грудня Меркурій перейде у Стрільця. Ці астрологічні події можуть принести нові перспективи у фінансах, кар'єрі та особистому житті.

Лев

Для Левів починається період, коли справи нарешті зрушать із мертвої точки. Перехід Паллади у прямий рух 30 листопада допоможе визначитися з пріоритетами та побачити нові шляхи до успіху. Астролог радить не поспішати з рішеннями й не намагатися реалізувати всі плани одночасно, адже саме послідовність допоможе досягти бажаного результату. У фінансовій сфері можуть з'явитися перспективні можливості, а період до початку січня обіцяє бути особливо сприятливим для нових починань.

Риби

Рибам настав час перестати триматися за минуле та звернути увагу на можливості, які відкриває життя. 4 грудня Венера повернеться у Скорпіона, допомагаючи представникам знака переосмислити попередній досвід і зробити висновки зі старих помилок. Це сприятливий період для нових знайомств, подорожей і пошуку перспективних напрямків розвитку. Не виключено, що позитивні зміни торкнуться й фінансової сфери, особливо якщо Риби наважаться відмовитися від звичних, але невигідних сценаріїв.

Овен

Овнам час перестати недооцінювати власні можливості та сміливіше заявляти про свої амбіції. Астролог наголошує: представники знака здатні досягти значно більшого, якщо не обмежуватимуть себе звичними рамками. 6 грудня Меркурій перейде у Стрільця, відкриваючи сприятливий період для переговорів, нових професійних пропозицій і цікавих знайомств. Це може позитивно вплинути на фінансові перспективи: не бійтеся розглядати нові джерела доходу, змінювати роботу або братися за проєкти, які раніше здавалися надто сміливими.