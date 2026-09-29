Кролик, Свинья, Лошадь и Коза: астролог Гмиттер рассказала, кому 30 сентября принесет важные перемены

Кролик

Годы рождения: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Кролики давно ждут перемен в одной из важных сфер жизни, и 30 сентября ситуация наконец-то может начать улучшаться. Энергия дня поможет наладить ежедневные дела, а интересное предложение может оказаться именно той возможностью, которую вы ожидали.

В то же время изменения могут затронуть личную жизнь и сначала вызвать разочарование. Вам придется принять простую, но важную вещь: вы не можете заставить другого человека измениться, поэтому лучше сосредоточиться на себе и тех, кто действительно хочет быть рядом.

Свинья

Годы рождения: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

30 сентября Свиньи получат больше ясности в вопросах дружбы и поймут, на кого могут рассчитывать. Кто-то из близких покажет себя с новой стороны, и это поможет отделить настоящие связи от уже потерявших значение.

Представители этого знака привыкли самостоятельно справляться с трудностями, но в этот раз не стоит отказываться от помощи. Неожиданная поддержка друга или близкого человека может напомнить, что вам совсем не обязательно тащить все на себе.

Лошадь

Годы рождения: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Для Лошади 30 сентября может стать днем открытых возможностей. Новое знакомство, разговор или предложение способны привести к интересному повороту, особенно если вы не побоитесь поделиться своими идеями и услышать мнения других.

Не обязательно сразу понимать, куда приведет новый путь. В этот день важнее позволить себе попробовать что-то необычное и не ограничивать выбор только одним вариантом - приключения могут оказаться более близкими, чем кажется.

Коза

Годы рождения: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Для Козы 30 сентября может стать днем, когда наконец откроется давно ожидаемая дверь. Поддержка окружения поможет сделать важный шаг, а сложный разговор, который вы долго откладывали, может оказаться ближе, чем кажется.

Возможно, вам придется первыми написать или позвонить по телефону человеку, с которым давно хотелось поговорить. Не стоит пытаться решить все проблемы сразу - иногда достаточно просто честно высказать свою позицию и показать, насколько вы сами изменились.