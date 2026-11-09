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Гороскопы 09 ноября 2026, 20:09

Новолуние в Скорпионе принесет любовь 3 знакам Зодиака: прогноз астролога Миранды Руби

Даже те, кто не ищут отношений, могут неожиданно оказаться в плену чувств
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Пара во время свидания (коллаж: Styler)
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Новолуние в Скорпионе может стать началом романтических перемен для трех знаков Зодиака. По прогнозу астролога Миранда Руби, их ждут неожиданные чувства, новые знакомства и перспективы в личной жизни.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает, кому повезет в любви с 9 ноября.

Близнецы

Близнецы могут неожиданно для себя оказаться в центре романтических событий. Хотя в последнее время представители знака вряд ли искали любви, обстоятельства будут складываться так, что игнорировать новые чувства будет все сложнее.

Новолуние в Скорпионе символизирует начало нового этапа, поэтому именно сейчас в жизни Близнецов может появиться человек, который изменит их представление об отношениях. Главное - не бояться проявлять чувства и позволить себе быть счастливыми. Иногда лучшие романтические истории начинаются именно тогда, когда их совсем не ждешь.

Весы

Для Весов Новолуние в Скорпионе может стать началом важных перемен в личной жизни. Впереди новые эмоции, неожиданные повороты и возможность посмотреть на любовь совсем под другим углом.

Сначала некоторые события могут казаться непонятными или даже нарушать привычный баланс. Однако не следует торопиться с выводами: эти изменения способны помочь Весам лучше понять собственные желания и потребности. Для представителей знака начинается новый романтический этап, который может доставить немало приятных моментов.

Водолей

Водолеи привыкли самостоятельно выбирать, кого впускать в свою жизнь, и редко учитывают чужие ожидания. В любви они также руководствуются собственными чувствами, даже если их выбор не всегда понятен близким.

Во время Новолуния в Скорпионе романтическая история Водолеев может получить неожиданное развитие. Кто-то из окружения может не одобрять их отношения или не понимать такого выбора, но это не должно стать препятствием. Сейчас важно прислушиваться к себе, не поддаваться чужому давлению и не отказываться от чувств только из-за мнения других.

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