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Гороскопы 10 августа 2026, 19:23

После двух лет испытаний: 4 знака Зодиака наконец-то могут выдохнуть с облегчением

То, что долго не складывалось, наконец-то может сдвинуться с мертвой точки
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
У каких знаков Зодиака завершились кармические испытания (фото: Getty Images)
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Для четырех знаков Зодиака завершается непростой двухлетний период, который принес немало препятствий и разочарований. Теперь они могут оставить старые проблемы позади и воспользоваться новыми возможностями.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает, кому именно повезет в ближайшее время.

Близнецы

Близнецы в последние два года могли чувствовать, что их большие планы постоянно разбиваются о новые препятствия. Едва казалось, что дело сдвинулось с места, возникала очередная проблема.

Но сейчас ситуация меняется. Жизнь постепенно станет легче, а ощущение постоянной борьбы будет уходить в прошлое. Улучшения возможны сразу в нескольких сферах - от карьеры до личной жизни.

Дева

Девы могут наконец выдохнуть. Последние два года принесли много ситуаций, в которых приходилось прилагать максимум усилий, но желаемого результата все равно не было.

Этот период научил вас отпускать и не держаться за то, что давно перестало работать. Теперь ситуация меняется: путь к успеху становится проще, а вместе с ним появляются новые шансы в работе, отношениях и личной жизни.

Стрелец

Стрельцы за последние два года могли не раз спрашивать себя, почему их усилия не приносят ожидаемого результата. Даже оптимизм и упорная работа не всегда помогали получить то, на что вы рассчитывали.

Теперь главные препятствия постепенно исчезают. То, что раньше казалось недосягаемым, может стать гораздо ближе. Для Стрельцов открывается период новых возможностей, поэтому сейчас самое время мечтать более масштабно и не бояться ставить перед собой амбициозные цели.

Рыбы

Рыбы пережили один из самых эмоциональных периодов за последние годы. Вам приходилось разбираться со сложными отношениями, токсичными людьми, разочарованиями и мечтами, которые вы постоянно откладывали на потом.

Теперь этот этап постепенно завершается. Вы уже не тот человек, который готов мириться с тем, что делает вас несчастными. Впереди возможность начать все с чистого листа и наконец поставить собственные желания на первое место.

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