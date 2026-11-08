Раки, Девы и Весы привлекут богатство: прогноз астролога Роуз на 9-15 ноября

После непростого периода, полного сомнений и задержек, ситуация будет постепенно меняться к лучшему. 12 ноября Северный Узел в Водолее создаст оппозицию Юпитеру в Леве, призывая действовать решительно и не бояться выходить из зоны комфорта. А уже 13 ноября Меркурий и Венера перейдут в прямое движение, открывая более благоприятные перспективы финансовых решений и новых начинаний.

Рак

Раки могут улучшить свое финансовое положение благодаря удачному партнерству. 12 ноября противостояние Северного Узла в Водолее и Юпитера во Льве создаст благоприятные условия для сотрудничества, способного открыть путь к новым доходам и перспективам.

По словам Кейт Роуз, на этой неделе вам стоит отказаться от мнения, что всего нужно добиваться самостоятельно. Не бойтесь доверять другим людям и объединять усилия - именно так может появиться партнерство, которое принесет долгосрочный успех и финансовую стабильность.

Дева

Для Дев 13 ноября станет важным днем в финансовых вопросах. Венера восстановит прямое движение в Весах, помогая вернуть уверенность в собственных решениях и лучше понять, какие возможности действительно достойны вашего внимания.

Период неопределенности будет постепенно оставаться позади, а ранее начатые дела могут наконец принести ожидаемые результаты. Астролог советует не сомневаться в своих способностях, доверять интуиции и использовать ближайшие недели для укрепления финансового положения. Ваши предыдущие усилия могут начать приносить ощутимую отдачу.

Весы

Весам неделя поможет навести порядок в финансах и пересмотреть собственное отношение к деньгам. После сомнений, трудностей с планированием бюджета и переоценки своих возможностей 13 ноября Меркурий возобновит прямое движение, открывая путь к новым решениям.

Кейт Роуз отмечает: сейчас важно не только правильно распоряжаться деньгами, но и перестать недооценивать себя. Ваш финансовый успех будет в значительной степени зависеть от того, насколько высоко вы оцениваете собственные способности и труд. Не бойтесь пересматривать свои цели, требовать достойного вознаграждения за работу и уверенно двигаться к достатку.