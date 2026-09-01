Таро-гороскоп на 1 сентября: кто встретит новую любовь, а кто поставит точку

Овен

Карта Таро: Звезда

1 сентября принесет Овнам надежду и чувство, что сложный период постепенно остается позади. Звезда рекомендует не отрекаться от мечты: день отлично подходит для планирования грядущего и нового старта.

Телец

Карта Таро: Двойка Мечей

Тельцам придется сделать выбор, который они могли откладывать в последнее время. Двойка Мечей советует не спешить и не принимать решения под давлением - сначала стоит собрать всю необходимую информацию.

Близнецы

Карта Таро: Восьмерка Кубков, перевернутая

Близнецы могут снова мысленно вернуться к ситуации или человеку, которого пытались оставить в прошлом. Карта намекает: прежде чем двигаться дальше, следует честно ответить себе, что именно до сих пор не дает покоя.

Рак

Карта Таро: Семерка Жезлов, перевернутая

Ракам 1 сентября может не хватить сил продолжать борьбу за то, что раньше казалось принципиально важным. Не каждый конфликт стоит вашей энергии - иногда отступить значит не проиграть, а сохранить себя.

Лев

Карта Таро: Паж Кубков

Львов ждет приятный эмоциональный сигнал: неожиданное сообщение, симпатия или интересное предложение. Паж Кубков советует открыться к новым чувствам и не бояться проявить искренность.

Дева

Карта Таро: Король Жезлов

Девам стоит взять инициативу в свои руки и не ждать, пока кто-то другой сделает первый шаг. Король Жезлов обещает продуктивный день для смелых решений, работы и реализации своих идей.

Весы

Карта Таро: Шестерка Кубков, перевернутая

Весам пора перестать идеализировать прошлое, даже если оно кажется безопаснее настоящего. 1 сентября может стать хорошим моментом, чтобы отпустить старую историю и освободить место для нового.

Скорпион

Карта Таро: Рыцарь Кубков, перевернутый

Скорпионам следует более осторожно относиться к красивым словам и обещаниям, особенно в романтической сфере. Человек может казаться искренним, но его намерения пока не так очевидны, как хотелось бы.

Стрелец

Карта Таро: Пятерка Жезлов, перевернутая

Стрельцы смогут избежать спора или, наконец, завершить конфликт, который истощал их в последнее время. Карта советует не доказывать свою правоту любой ценой - покой сейчас важнее победы.

Козерог

Карта Таро: Король Кубков, перевернутый

Козерогам 1 сентября важно не позволить чужим эмоциям управлять их решениями. Возможен разговор с человеком, который будет вести себя нестабильно или пытаться вызвать у вас чувство вины.

Водолей

Карта Таро: Сила

Водолеи получат шанс показать настоящую внутреннюю силу, но для этого не нужно никому ничего доказывать. Сила советует действовать спокойно и уверенно: мягкость и выдержка в этот день окажутся эффективнее давления.

Рыбы

Карта Таро: Дурак

Для Рыб 1 сентября может открыть дверь во что-то совершенно новое. Дурак призывает не бояться сделать первый шаг, даже если пока нет четкого плана - неожиданный поворот может оказаться началом интересной истории.