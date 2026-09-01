Таро-гороскоп на 1 вересня: хто зустріне нове кохання, а хто поставить крапку

Овен

Карта Таро: Зірка

1 вересня принесе Овнам надію та відчуття, що складний період поступово залишається позаду. Зірка радить не відмовлятися від мрії: день добре підходить для планування майбутнього та нового старту.

Телець

Карта Таро: Двійка Мечів

Тельцям доведеться зробити вибір, який вони могли відкладати останнім часом. Двійка Мечів радить не поспішати й не ухвалювати рішення під тиском - спочатку варто зібрати всю необхідну інформацію.

Близнюки

Карта Таро: Вісімка Кубків, перевернута

Близнюки можуть знову подумки повернутися до ситуації або людини, яку намагалися залишити в минулому. Карта натякає: перш ніж рухатися далі, варто чесно відповісти собі, що саме досі не дає спокою.

Рак

Карта Таро: Сімка Жезлів, перевернута

Ракам 1 вересня може забракнути сил продовжувати боротьбу за те, що раніше здавалося принципово важливим. Не кожен конфлікт вартий вашої енергії - іноді відступити означає не програти, а зберегти себе.

Лев

Карта Таро: Паж Кубків

На Левів чекає приємний емоційний сигнал: несподіване повідомлення, симпатія або цікава пропозиція. Паж Кубків радить бути відкритими до нових почуттів і не боятися проявити щирість.

Діва

Карта Таро: Король Жезлів

Дівам варто взяти ініціативу у свої руки й не чекати, поки хтось інший зробить перший крок. Король Жезлів обіцяє продуктивний день для сміливих рішень, роботи та реалізації власних ідей.

Терези

Карта Таро: Шістка Кубків, перевернута

Терезам час перестати ідеалізувати минуле, навіть якщо воно здається безпечнішим за сьогодення. 1 вересня може стати хорошим моментом, щоб відпустити стару історію та звільнити місце для нового.

Скорпіон

Карта Таро: Лицар Кубків, перевернутий

Скорпіонам варто обережніше ставитися до красивих слів та обіцянок, особливо у романтичній сфері. Людина може здаватися щирою, але її наміри поки що не такі очевидні, як хотілося б.

Стрілець

Карта Таро: П’ятірка Жезлів, перевернута

Стрільці зможуть уникнути суперечки або нарешті завершити конфлікт, який виснажував їх останнім часом. Карта радить не доводити свою правоту будь-якою ціною - спокій зараз важливіший за перемогу.

Козоріг

Карта Таро: Король Кубків, перевернутий

Козорогам 1 вересня важливо не дозволити чужим емоціям керувати їхніми рішеннями. Можлива розмова з людиною, яка поводитиметься нестабільно або намагатиметься викликати у вас почуття провини.

Водолій

Карта Таро: Сила

Водолії отримають шанс показати справжню внутрішню силу, але для цього не потрібно нікому нічого доводити. Сила радить діяти спокійно й упевнено: м’якість та витримка цього дня виявляться ефективнішими за тиск.

Риби

Карта Таро: Дурень

Для Риб 1 вересня може відкрити двері у щось абсолютно нове. Дурень закликає не боятися зробити перший крок, навіть якщо поки немає чіткого плану - несподіваний поворот може виявитися початком цікавої історії.