Таро-гороскоп на 14 октября: прогнозы для Весов, Раков и других знаков Зодиака

Овен

Карта Таро: Пятерка Кубков (перевернутая)

Овнов ждет возможность оставить прошлые разочарования и посмотреть на ситуацию под другим углом. Не зацикливайтесь на потерях: впереди могут открыться новые перспективы, если вы позволите себе двигаться дальше.

Телец

Карта Таро: Король Пентаклей

Для Тельцов день благоприятен для финансовых дел, работы и планирования будущего. Король Пентаклей символизирует стабильность и практичность, поэтому взвешенные решения помогут укрепить уверенность в собственных силах.

Близнецы

Карта Таро: Семерка Мечей (перевернутая)

Близнецам следует обратить внимание на правду, которую они могли скрывать от себя или других. День подходит для откровенных разговоров, признания ошибок и исправления ситуаций, которые долго оставались нерешенными.

Рак

Карта Таро: Верховная Жрица

Ракам 14 октября следует больше доверять интуиции и не торопиться с выводами. Верховная Жрица напоминает, что не вся информация лежит на поверхности, поэтому иногда лучше наблюдать и ждать, пока ситуация прояснится.

Лев

Карта Таро: Четверка Жезлов

Для Львов эта карта символизирует радость, гармонию и приятные события в кругу близких людей. День может подарить повод для празднования, теплой встречи или ощущения стабильности в отношениях.

Дева

Карта Таро: Паж Мечей (перевернутый)

Девам следует соблюдать осторожность со словами и информацией, которую они получают в течение дня. Не спешите верить слухам или вступать в споры из-за недоразумений: сначала проверьте факты, а уже потом делайте выводы.

Весы

Карта Таро: Двойка Пентаклей

Весам придется балансировать между несколькими делами, обязанностями или финансовыми вопросами. Чтобы избежать лишнего стресса, определите приоритеты и не пытайтесь успеть все одновременно.

Скорпион

Карта Таро: Девятка Мечей (перевернутая)

Скорпионы могут освободиться от тревог, сомнений и переживаний, которые в последнее время не давали покоя. Карта призывает не преувеличивать возможные проблемы и помнить, что восстановление внутреннего равновесия начинается с заботы о себе.

Стрелец

Карта Таро: Восьмерка Жезлов

Для Стрельцов 14 октября может быть насыщенным новостями, сообщениями и неожиданными возможностями. Восьмерка Жезлов символизирует быстрое развитие событий, поэтому важно своевременно реагировать на предложения и не бояться действовать решительно.

Козерог

Карта Таро: Туз Пентаклей

Козерогам карта обещает перспективу нового начала в финансах, работе или практических делах. Это подходящий момент, чтобы обратить внимание на перспективные предложения и заложить основу для будущего благосостояния.

Водолей

Карта Таро: Луна (перевернутая)

Водолеям может открыться то, что раньше оставалось непонятным или вызывало сомнения. Перевернутая Луна символизирует постепенное развеивание иллюзий, однако важно не торопиться с выводами и проверять собственные предположения.

Рыбы

Карта Таро: Тройка Кубков

Рыб ждет день, благоприятный для общения, дружеских встреч и положительных эмоций. Тройка Кубков напоминает о важности поддержки близких людей, а небольшой повод для радости может сделать его особенно приятным.