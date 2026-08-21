Таро-гороскоп на 21 августа: какой знак Зодиака примет судьбоносное решение
Карты Таро подсказывают, каким будет 21 августа для всех знаков Зодиака. Кому они обещают приятные изменения, а кому советуют быть особенно осторожными с эмоциями и решениями.
Styler говорит, на что обратить внимание в пятницу.
Овен
Карта Таро: Дурак (перевернутая)
Карта советует Овнам не бросаться в новые дела без плана. Импульсивное решение может принести больше проблем, чем ожидаемой пользы.
Телец
Карта Таро: Рыцарь Пентаклей (перевернутая)
Тельцам может не хватать мотивации или терпения довести начатое до конца. Не разрешайте рутине и усталости заставить вас отложить важное дело.
Близнецы
Карта Таро: Отшельник (перевернутая)
Близнецам сегодня не следует надолго замыкаться в себе. Чрезмерная изоляция может только усугубить сомнения, поэтому полезно поговорить с человеком, которому вы доверяете.
Рак
Карта Таро: Двойка Кубков
Раков ждет теплый день в сфере отношений. Карта обещает взаимопонимание, искренний разговор или приятную встречу с человеком, который вам небезразличен.
Лев
Карта Таро: Влюбленные (перевернутая)
Львам придется разобраться с внутренними сомнениями или непростым выбором. Не принимайте решения только из страха остаться без поддержки - важно честно понять собственные желания.
Дева
Карта Таро: Четверка Кубков
Девы могут испытать эмоциональную усталость или потерять интерес к тому, что раньше радовало. Не отказывайтесь от новых возможностей только потому, что они появились не в той форме, которой вы ожидали.
Весы
Карта Таро: Королева Мечей (перевернутая)
Весам следует следить за словами и не вступать в споры по пустякам. Резкость или необдуманные высказывания сегодня могут испортить вполне спокойные отношения.
Скорпион
Карта Таро: Король Пентаклей
Скорпионы получат шанс ощутить уверенность и стабильность. День хорошо подходит для финансовых вопросов, практических решений и дел, помогающих укрепить ваше положение.
Стрелец
Карта Таро: Пятерка Пентаклей
Стрельцы могут временно ощутить нехватку поддержки, денег или сил. Не оставайтесь с проблемами наедине - помощь может быть ближе, чем кажется.
Козерог
Карта Таро: Шестерка Мечей
Козерогам следует постепенно оставлять позади то, что истощает. День благоприятен для перехода к более спокойному этапу, изменению планов или внутренней перезагрузке.
Водолей
Карта Таро: Королева Кубков (перевернутая)
Водолеям важно не позволить чужим эмоциям завладеть собственным настроением. Старайтесь не брать на себя слишком много чужих переживаний и не принимать решения только под их влиянием.
Рыбы
Карта Таро: Двойка Мечей
Рыбы могут оказаться перед давно откладываемым выбором. Не спешите, но и не скрывайте проблему от себя - ответ станет понятнее, если честно взвесить обе стороны ситуации.
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