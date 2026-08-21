Таро-гороскоп на 21 серпня: який знак Зодіаку прийме доленосне рішення
Карти Таро підказують, яким буде 21 серпня для всіх знаків Зодіаку. Комусь вони обіцяють приємні зміни, а комусь радять бути особливо обережними з емоціями та рішеннями.
Styler розповідає, на що звернути увагу в п’ятницю.
Овен
Карта Таро: Дурень (перевернута)
Карта радить Овнам не кидатися у нові справи без плану. Імпульсивне рішення може принести більше проблем, ніж очікуваної користі.
Телець
Карта Таро: Лицар Пентаклів (перевернута)
Тельцям може бракувати мотивації або терпіння довести розпочате до кінця. Не дозволяйте рутині та втомі змусити вас відкласти важливу справу.
Близнюки
Карта Таро: Відлюдник (перевернута)
Близнюкам сьогодні не варто надовго замикатися в собі. Надмірна ізоляція може лише посилити сумніви, тому корисно поговорити з людиною, якій ви довіряєте.
Рак
Карта Таро: Двійка Кубків
На Раків чекає теплий день у сфері стосунків. Карта обіцяє взаєморозуміння, щиру розмову або приємну зустріч із людиною, яка вам небайдужа.
Лев
Карта Таро: Закохані (перевернута)
Левам доведеться розібратися із внутрішніми сумнівами або непростим вибором. Не приймайте рішення лише через страх залишитися без підтримки - важливо чесно зрозуміти власні бажання.
Діва
Карта Таро: Четвірка Кубків
Діви можуть відчути емоційну втому або втратити інтерес до того, що раніше радувало. Не відмовляйтеся від нових можливостей лише тому, що вони з'явилися не в тій формі, на яку ви очікували.
Терези
Карта Таро: Королева Мечів (перевернута)
Терезам варто стежити за словами та не вступати у суперечки через дрібниці. Різкість або необдумані висловлювання сьогодні можуть зіпсувати навіть цілком спокійні стосунки.
Скорпіон
Карта Таро: Король Пентаклів
Скорпіони отримають шанс відчути впевненість і стабільність. День добре підходить для фінансових питань, практичних рішень та справ, які допомагають зміцнити ваше становище.
Стрілець
Карта Таро: П'ятірка Пентаклів
Стрільці можуть тимчасово відчути нестачу підтримки, грошей або сил. Не залишайтеся з проблемами наодинці - допомога може бути ближчою, ніж здається.
Козоріг
Карта Таро: Шістка Мечів
Козорогам варто поступово залишати позаду те, що виснажує. День сприятливий для переходу до спокійнішого етапу, зміни планів або внутрішнього перезавантаження.
Водолій
Карта Таро: Королева Кубків (перевернута)
Водоліям важливо не дозволити чужим емоціям заволодіти власним настроєм. Намагайтеся не брати на себе забагато чужих переживань і не ухвалювати рішення лише під їхнім впливом.
Риби
Карта Таро: Двійка Мечів
Риби можуть опинитися перед вибором, який давно відкладали. Не поспішайте, але й не ховайте проблему від себе - відповідь стане зрозумілішою, якщо чесно зважити обидві сторони ситуації.
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