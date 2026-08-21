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Гороскопи 21 серпня 2026, 06:05

Таро-гороскоп на 21 серпня: який знак Зодіаку прийме доленосне рішення

Деяким знакам варто прислухатися до інтуїції - вона може підказати правильний шлях
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Гороскоп Таро на 21 серпня для кожного знаку Зодіаку (фото: Magnific)
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Карти Таро підказують, яким буде 21 серпня для всіх знаків Зодіаку. Комусь вони обіцяють приємні зміни, а комусь радять бути особливо обережними з емоціями та рішеннями.

Styler розповідає, на що звернути увагу в п’ятницю.

Овен

Карта Таро: Дурень (перевернута)

Карта радить Овнам не кидатися у нові справи без плану. Імпульсивне рішення може принести більше проблем, ніж очікуваної користі.

Телець

Карта Таро: Лицар Пентаклів (перевернута)

Тельцям може бракувати мотивації або терпіння довести розпочате до кінця. Не дозволяйте рутині та втомі змусити вас відкласти важливу справу.

Близнюки

Карта Таро: Відлюдник (перевернута)

Близнюкам сьогодні не варто надовго замикатися в собі. Надмірна ізоляція може лише посилити сумніви, тому корисно поговорити з людиною, якій ви довіряєте.

Рак

Карта Таро: Двійка Кубків

На Раків чекає теплий день у сфері стосунків. Карта обіцяє взаєморозуміння, щиру розмову або приємну зустріч із людиною, яка вам небайдужа.

Лев

Карта Таро: Закохані (перевернута)

Левам доведеться розібратися із внутрішніми сумнівами або непростим вибором. Не приймайте рішення лише через страх залишитися без підтримки - важливо чесно зрозуміти власні бажання.

Діва

Карта Таро: Четвірка Кубків

Діви можуть відчути емоційну втому або втратити інтерес до того, що раніше радувало. Не відмовляйтеся від нових можливостей лише тому, що вони з'явилися не в тій формі, на яку ви очікували.

Терези

Карта Таро: Королева Мечів (перевернута)

Терезам варто стежити за словами та не вступати у суперечки через дрібниці. Різкість або необдумані висловлювання сьогодні можуть зіпсувати навіть цілком спокійні стосунки.

Скорпіон

Карта Таро: Король Пентаклів

Скорпіони отримають шанс відчути впевненість і стабільність. День добре підходить для фінансових питань, практичних рішень та справ, які допомагають зміцнити ваше становище.

Стрілець

Карта Таро: П'ятірка Пентаклів

Стрільці можуть тимчасово відчути нестачу підтримки, грошей або сил. Не залишайтеся з проблемами наодинці - допомога може бути ближчою, ніж здається.

Козоріг

Карта Таро: Шістка Мечів

Козорогам варто поступово залишати позаду те, що виснажує. День сприятливий для переходу до спокійнішого етапу, зміни планів або внутрішнього перезавантаження.

Водолій

Карта Таро: Королева Кубків (перевернута)

Водоліям важливо не дозволити чужим емоціям заволодіти власним настроєм. Намагайтеся не брати на себе забагато чужих переживань і не ухвалювати рішення лише під їхнім впливом.

Риби

Карта Таро: Двійка Мечів

Риби можуть опинитися перед вибором, який давно відкладали. Не поспішайте, але й не ховайте проблему від себе - відповідь стане зрозумілішою, якщо чесно зважити обидві сторони ситуації.

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