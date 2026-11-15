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Гороскопы 15 ноября 2026, 20:02

Три знака Зодиака привлекут достаток: прогноз астролога Кейт Роуз на 16-22 ноября

Для кого-то успех начнется с неожиданного предложения, а для кого-то - с важного решения
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Молодая женщина подсчитывает свою прибыль и радуется (коллаж: Styler)
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Неделя с 16 по 22 ноября может стать важным периодом для переоценки жизненных приоритетов. Астролог Кейт Роуз назвала знаки Зодиака, которым следует быть открытыми к новым возможностям, чтобы приблизиться к достатку и успеху.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает, кому повезет на следующей неделе.

Близнецы

Для Близнецов период с 16 по 22 ноября станет возможностью понять, что настоящий успех не измеряется лишь суммой на счету или дорогими покупками.

По прогнозу Кейт Роуз, 21 ноября ретроградное движение астероида Цереры в Раке поможет переосмыслить собственные потребности и понять, чего действительно не хватает для ощущения достатка.

Обратите внимание на то, что у вас уже есть, и подумайте, на что хотите тратить свое время и ресурсы. Иногда возможность жить спокойнее и иметь больше свободного времени оказывается ценнее очередного финансового достижения.

Скорпион

Скорпионам следует активнее заняться финансовыми целями и не откладывать задуманное на потом.

Кейт Роуз связывает этот период с приближением сезона Стрельца, который начнется 23 ноября, и советует использовать его энергию для новых решений и смелых шагов.

Вы можете почувствовать готовность выйти за привычные границы, попробовать новое направление или вернуться к давней мечте. В то же время важно не просто рисковать, а четко понимать, как выбранный путь приблизит вас к желаемому уровню жизни.

Козерог

Козерогам пора пересмотреть привычный подход к заработку и не отказываться от возможностей, которые выходят за пределы их опыта.

Астролог Кейт Роуз отмечает, что финансовое развитие на этой неделе будет зависеть от готовности мыслить более широко и искать альтернативные источники дохода. Первая четверть Луны в Водолее 17 ноября подтолкнет к переоценке отношения к деньгам и собственным ресурсам.

Не стоит ограничиваться привычным сценарием - работать ради зарплаты. Присмотритесь к новым профессиональным направлениям и возможностям увеличить доход.

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