Эти знаки Зодиака не умеют радоваться чужим успехам: кто больше всего завидует
Чужие достижения могут вызывать разные эмоции - от искренней радости до внутреннего раздражения. Астрологи назвали знаки Зодиака, которые чаще всего сравнивают себя с другими.
Styler рассказывает, кому труднее всего спокойно воспринимать чужие победы.
12 место - Водолей
Водолеи обычно настолько заняты собственными идеями и планами, что им просто некогда постоянно сравнивать себя с другими. Чужой успех они скорее воспримут как повод для вдохновения, чем причину для зависти.
11 место - Стрелец
Стрельцы любят свободу и не слишком озабочены тем, кто чего достиг. Они могут искренне порадоваться за знакомого, а если возникнет зависть, то обычно быстро проходит.
10 место - Рыбы
Рыбы могут болезненно реагировать на ситуации, когда кому-то достается то, о чем они сами давно мечтают. Однако чаще они переживают это внутри себя, чем демонстрируют негатив к человеку.
9 место - Овен
Овны не столько завидуют, сколько воспринимают чужие победы как вызов. Увидев более успешного соперника, представитель этого знака может подумать: "А я чем хуже?" - и взяться доказывать собственное преимущество.
8 место - Весы
Весы могут начать сравнивать себя с другими, особенно когда речь идет о внешности, отношениях или социальном статусе. Впрочем, их зависть обычно скорее похожа на тихое недовольство собой, чем на желание навредить кому-то.
7 место - Рак
Раки очень чувствительны, поэтому чужие успехи иногда заставляют их задумываться о собственной жизни. Если им кажется, что кого любят, ценят или поддерживают больше, чем их, зависть может проявиться особенно остро.
6 место - Близнецы
Близнецы обожают знать, что происходит в жизни других, поэтому невольно могут постоянно себя с кем-то сравнивать. Особенно их затрагивает, когда человек из их окружения вдруг становится популярнее или успешнее.
5 место - Телец
Тельцы ценят комфорт, деньги и красивую жизнь, поэтому чужой материальный успех может их затронуть. Правда, вместо откровенной зависти они чаще просто решают: если кто-то смог, то и они должны получить желаемое.
4 место - Козерог
Козероги очень амбициозны и болезненно воспринимают ситуации, когда кто-то опережает его в карьере или достижениях. Они редко признаются в зависти, но чужой успех вполне может стать для них дополнительной мотивацией еще больше.
3 место - Дева
Девы имеют склонность к детальному анализу - в том числе и чужой жизни. Они могут замечать то, что есть у других, и думать, почему этого до сих пор нет у них, хотя при этом внешне будут оставаться абсолютно спокойными.
2 место - Скорпион
Скорпионы не любят чувствовать себя вторыми и очень остро реагируют на превосходящих их людей. Если зависть и возникает, они могут долго скрывать ее, но забыть о ситуации будет непросто.
1 место - Лев
Львам важно быть заметными, успешными и получать восхищение от окружающих. Поэтому когда все внимание вдруг достается кому-то другому, представитель этого знака может ощутить настоящий укол зависти - особенно если конкурент оказался рядом.
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