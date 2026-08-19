Эти знаки Зодиака не умеют радоваться чужим успехам: кто больше всего завидует

12 место - Водолей

Водолеи обычно настолько заняты собственными идеями и планами, что им просто некогда постоянно сравнивать себя с другими. Чужой успех они скорее воспримут как повод для вдохновения, чем причину для зависти.

11 место - Стрелец

Стрельцы любят свободу и не слишком озабочены тем, кто чего достиг. Они могут искренне порадоваться за знакомого, а если возникнет зависть, то обычно быстро проходит.

10 место - Рыбы

Рыбы могут болезненно реагировать на ситуации, когда кому-то достается то, о чем они сами давно мечтают. Однако чаще они переживают это внутри себя, чем демонстрируют негатив к человеку.

9 место - Овен

Овны не столько завидуют, сколько воспринимают чужие победы как вызов. Увидев более успешного соперника, представитель этого знака может подумать: "А я чем хуже?" - и взяться доказывать собственное преимущество.

8 место - Весы

Весы могут начать сравнивать себя с другими, особенно когда речь идет о внешности, отношениях или социальном статусе. Впрочем, их зависть обычно скорее похожа на тихое недовольство собой, чем на желание навредить кому-то.

7 место - Рак

Раки очень чувствительны, поэтому чужие успехи иногда заставляют их задумываться о собственной жизни. Если им кажется, что кого любят, ценят или поддерживают больше, чем их, зависть может проявиться особенно остро.

6 место - Близнецы

Близнецы обожают знать, что происходит в жизни других, поэтому невольно могут постоянно себя с кем-то сравнивать. Особенно их затрагивает, когда человек из их окружения вдруг становится популярнее или успешнее.

5 место - Телец

Тельцы ценят комфорт, деньги и красивую жизнь, поэтому чужой материальный успех может их затронуть. Правда, вместо откровенной зависти они чаще просто решают: если кто-то смог, то и они должны получить желаемое.

4 место - Козерог

Козероги очень амбициозны и болезненно воспринимают ситуации, когда кто-то опережает его в карьере или достижениях. Они редко признаются в зависти, но чужой успех вполне может стать для них дополнительной мотивацией еще больше.

3 место - Дева

Девы имеют склонность к детальному анализу - в том числе и чужой жизни. Они могут замечать то, что есть у других, и думать, почему этого до сих пор нет у них, хотя при этом внешне будут оставаться абсолютно спокойными.

2 место - Скорпион

Скорпионы не любят чувствовать себя вторыми и очень остро реагируют на превосходящих их людей. Если зависть и возникает, они могут долго скрывать ее, но забыть о ситуации будет непросто.

1 место - Лев

Львам важно быть заметными, успешными и получать восхищение от окружающих. Поэтому когда все внимание вдруг достается кому-то другому, представитель этого знака может ощутить настоящий укол зависти - особенно если конкурент оказался рядом.