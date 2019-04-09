ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві лоб в лоб зіткнулися трамваї: є постраждалі (фото)

STYLERПодії    09.04.2019 - 09:11
У Києві лоб в лоб зіткнулися трамваї: є постраждалі (фото)
Два трамваї скоїли лобове зіткнення в Києві (колаж: РБК-Україна)

В результаті зіткнення були травмовані пасажири

Зіткнення трамваїв відбулося в Києві у понеділок ввечері, 8 квітня. Як зустрічні трамваї потрапили у ДТП, належить з'ясувати слідству. Про це повідомляють "Вартові еспрессо".

"Лобовуха" сталася між трамваями, які працюють на маршрутах 22 і 28. Відомо, що 28-й повертав ліворуч, а 22-й рухався прямо.

В результаті зіткнення постраждали три пасажири трамваїв. Їх госпіталізували медики "швидкої" допомоги.

Представники Київпастрансу від коментарів категорично відмовилися. Обставини з'ясовують слідчі.

 

Два трамваї скоїли лобове зіткнення в Києві (фото: facebook.com/vartovi.espreso/)

У той же час користувачі мережі активно коментують цю дивну пригоду, яку, якщо б не наявність потерпілих, можна було б назвати досить курйозною.

  • "Обидва водії працюють в "Uber";
  • "Лобовуха трамваїв - це сильно";
  • "Тепер фраза "Не трамвай - об'їдеш" знаходить нові фарби";
  • "Не трамвай - об'їде, подумали трамваєводи і взяли одне одного "на Одесу";
  • "Підрізав, зіткнувся і намагався сховатися у дворах! Але був зупинений пильними громадянами!"
  • "Там нещодавно рейки перекладали п'яні співробітники депо?"
  • "Не можна було перебудуватися? Тепер мене здивувати неможливо".

Нагадаємо, 6 квітня під Києвом сталася трагічна ДТП, в якій загинули дві молоді дівчини. 19-річний винуватець трагедії тоді зник з місця злочину.

Також ми писали про те, що 7 квітня під Києвом загинув у ДТП Володимир Слабовський, український патріот, волонтер, який допомагав українській армії з самого початку війни, генеральний директор однієї з найбільших українських агрокомпаній.

Жінка на позашляховику насмерть збила хлопчика: деталі трагедії в Запоріжжі ДТП у Харкові: новий поворот у справі Зайцевої та Дронова
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України ДТП
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся