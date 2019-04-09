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В Киеве лоб в лоб столкнулись трамваи: есть пострадавшие (фото)

STYLERПроисшествия    09.04.2019 - 09:11
В Киеве лоб в лоб столкнулись трамваи: есть пострадавшие (фото)
Два трамвая совершили лобовое столкновение в Киеве (коллаж: РБК-Украина)

В результате столкновения были травмированы пассажиры

Столкновение трамваев произошло в Киеве в понедельник вечером, 8 апреля. Как встречные трамваи попали в ДТП, предстоит выяснить следствию. Об этом сообщают "Вартові еспрессо". 

"Лобовуха" произошла между трамваями, работающими на маршрутах 22 и 28. Известно, что 28-й поворачивал налево, а 22-й двигался прямо. 

В результате столкновения пострадало три пассажира трамваев. Их госпитализировали медики "скорой" помощи.

Представители Киевпастранса от комментариев категорически отказались. Обстоятельства выясняют следователи.

 

Два трамвая совершили лобовое столкновение в Киеве (фото: facebook.com/vartovi.espreso/)

В то же время пользователи сети активно комментируют это странное происшествие, которое, если бы не наличие пострадавших, можно было бы назвать довольно курьезным.

  • "Оба водителя работают в "Uber";
  • "Лобовуха трамваев - это сильно";
  • "Теперь фраза "Не трамвай - объедешь" обретает новые краски";
  • "Не трамвай - объедет, подумали трамваеводы и взяли друг друга "на Одессу";
  • "Подрезал, столкнулся и пытался скрыться во дворах! Но был остановлен бдительными гражданами!"
  • "Там недавно рельсы перекладывали пьяные сотрудники депо?"
  • "Нельзя было перестроиться? Теперь меня удивить невозможно".

Напомним, 6 апреля под Киевом произошло трагическое ДТП, в котором погибли две молодые девушки. 19-летний виновник трагедии тогда скрылся с места преступления.

Также мы писали о том, что 7 апреля под Киевом погиб в ДТП Владимир Слабовский, украинский патриот, волонтер, помогающий украинской армии с самого начала войны, генеральный директор одной из крупнейших украинских агрокомпаний. 

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