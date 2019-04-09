В Киеве лоб в лоб столкнулись трамваи: есть пострадавшие (фото)

В результате столкновения были травмированы пассажиры
Столкновение трамваев произошло в Киеве в понедельник вечером, 8 апреля. Как встречные трамваи попали в ДТП, предстоит выяснить следствию. Об этом сообщают "Вартові еспрессо".
"Лобовуха" произошла между трамваями, работающими на маршрутах 22 и 28. Известно, что 28-й поворачивал налево, а 22-й двигался прямо.
В результате столкновения пострадало три пассажира трамваев. Их госпитализировали медики "скорой" помощи.
Представители Киевпастранса от комментариев категорически отказались. Обстоятельства выясняют следователи.
Два трамвая совершили лобовое столкновение в Киеве (фото: facebook.com/vartovi.espreso/)
В то же время пользователи сети активно комментируют это странное происшествие, которое, если бы не наличие пострадавших, можно было бы назвать довольно курьезным.
Напомним, 6 апреля под Киевом произошло трагическое ДТП, в котором погибли две молодые девушки. 19-летний виновник трагедии тогда скрылся с места преступления.
Также мы писали о том, что 7 апреля под Киевом погиб в ДТП Владимир Слабовский, украинский патриот, волонтер, помогающий украинской армии с самого начала войны, генеральный директор одной из крупнейших украинских агрокомпаний.