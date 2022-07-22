Вирішили повторити трюк: у Нікополі 27-річний чоловік помер через відео для мережі

Тепер правоохоронці за погодженням з окружною прокуратурою повідомили про підозру у вбивстві через необережність другому чоловікові, який з потерпілим "грав у ляпаси".

Санкція даної статті (ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу) передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Нині вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу.

Що саме сталося

За даними поліції, 13 липня товариші розпивали спиртні напої та переглядали ролики в мережі, і натрапили на відео, де люди дають один одному ляпаси. Напідпитку чоловіки "вирішили повторити цей трюк".

"Під час експерименту, один з чоловіків втратив рівновагу та вдарився головою об бетонну конструкцію. Він втратив свідомість, але потім отямився та продовжив вживати алкоголь", - розповіли правоохоронці.

Через два дні чоловіка, який травмував голову, госпіталізували до лікарні. Там він помер.

Медики поінформували "копів" про подію, після чого ті зайнялися розслідуванням трагедії. Було відкрито кримінальне провадження.

Пропрацювавши показання свідків, справу перекваліфікували на вбивство через необережність.

Про яку "забаву" йдеться

У мережі ролики, на яких "опоненти" дають один одному ляпаси, збирають мільйони переглядів. Зокрема, в TikTok можна знайти кадри про подібні Slap-челенджи та навіть змагання. У деяких відео - десятки, а то й понад сотню мільйонів переглядів.

Зауважимо, що до роликів дається попередження, що показані дії проводяться "професіоналами або під наглядом професіоналів", та закликом не повторювати їх самостійно.