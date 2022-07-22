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Решили повторить трюк: в Никополе 27-летний мужчина умер из-за видео для сети

Коллаж РБК-Украина: съемка ролика для интернета обернулась трагедией
Автор: Владимир Костырин

В Никополе под Днепром в больницу доставили 27-летнего мужчину с травмой головы, которую он получил в результате съемок видео для соцсетей с другом, играя в странную игру, на что товарищей вдохновили ролики из интернета. Закончилось все трагически - пациент не выжил.

Об этом 22 июля передали в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

Теперь правоохранители по согласованию с окружной прокуратурой сообщили о подозрении в убийстве по неосторожности второму мужчине, который с потерпевшим "играл в пощечины".

Санкция данной статьи (ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса) предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Что именно произошло

По данным полиции, 13 июля товарищи распивали спиртные напитки и просматривали ролики в сети, и наткнулись на видео, где люди дают друг другу оплеухи. Подвыпившие мужчины "решили повторить этот трюк".

"Во время эксперимента один из мужчин потерял равновесие и ударился головой о бетонную конструкцию. Он потерял сознание, но потом пришел в себя и продолжил употреблять алкоголь", - рассказали правоохранители.

Через два дня мужчину, который травмировал голову, госпитализировали в больницу. Там он скончался.

Медики проинформировали "копов" о происшествии, после чего те занялись расследованием трагедии. Было открыто уголовное производство.

Проработав показания свидетелей, дело переквалифицировали в убийство по неосторожности.

О какой "забаве" идет речь

В сети ролики, на которых "оппоненты" дают друг другу пощечины, собирают миллионы просмотров. В частности, в TikTok можно найти кадры о подобных Slap-челленджах и даже соревнованиях. У некоторых видео - десятки, а то и свыше сотни миллионов просмотров.

Отметим, что к роликам дается предупреждение, что отображенные действия проводятся "профессионалами или под наблюдением профессионалов", и призывом не повторять их самостоятельно.

Ранее мы писали, что в TikTok распространяется новый опасный челлендж - смертельная игра, и родители забили тревогу.

Напомним, перед этим сообщалось, что в Чернигове массажистке объявили о подозрении в убийстве пациентки во время сеанса по неосторожности.

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Никопольполиция