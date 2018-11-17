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'З матами завдав удару в обличчя": скандал зі священиком УПЦ МП спалахнув з новою силою (відео)

STYLERПодії    17.11.2018 - 10:30

Відео: священик накинувся на чоловіка з кулаками (Youtube-канал/ТСН)

Служитель церкви Московського патріархату, який раніше їздив на авто по тротуару в Києві, раніше накинувся з кулаками на чоловіка. Про це повідомив сам потерпілий, передає ТСН.

"Я побачив історію, яка була зі мною рік тому з тією з машиною. Його машина мчала на повній швидкості й збила мене на пішохідному переході", - сказав киянин Олег.

За його словами, тоді водій зупинився і напав на нього, а правоохоронцям не вдалося знайти бешкетника.

'З матами завдав удару в обличчя&quot;: скандал зі священиком УПЦ МП спалахнув з новою силою (відео)

Скріншот з відео (Youtube-канал/ТСН)

"Він вийшов, з матами накинувся на мене і завдав удару в обличчя. Це він був. Після цього я впав, розбив коліна і втратив свідомість. Слідчий, який приймав у мене заяву розповідав, як мені важко буде його знайти", - сказав він.

При цьому сам священнослужитель УПЦ МП навіть не став заперечувати того, що сталося.

'З матами завдав удару в обличчя&quot;: скандал зі священиком УПЦ МП спалахнув з новою силою (відео)

Скріншот з відео (Youtube-канал/ТСН)

"Навіщо кидатися під машину, штовхати її, я зупинився тільки для того, щоб запитати: що ти робиш? Ну, хто не без гріха. Я не знаю, ви покажете це чи не покажете, але є один аргумент. Проблема була в таблетках. У мене дитина тяжкохворий. Мені треба було терміново ці таблетки взяти", - підкреслив він.

Нпомним, що журналісти показали таємну резиденцію глави УПЦ МП Онуфрія в селі Коритне Чернівецької області.

Раніше ми писали про те, що в Тернополі водій "золотий" маршрутки познущався над вагітною жінкою.

Відео: РБК-Україна

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