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'С матами нанес удар в лицо'': скандал со священником УПЦ МП вспыхнул с новой силой (видео)

STYLERПроисшествия    17.11.2018 - 10:30

Видео: священник набросился на мужчину с кулаками (Youtube-канал/ТСН)

Служитель церкви Московского патриархата, который ранее ездил на авто по тротуару в Киеве, ранее набросился с кулаками на мужчину. Об этом сообщи сам пострадавший, передает ТСН.

"Я увидел историю, которая была со мной год назад с той с машиной. Его машина гнала на полной скорости и сбила меня на пешеходном переходе", - сказал киевлянин Олег.

По его словам, водитель тогда остановился и напал на него, а правоохранителям не удалось найти дебошира.

'С матами нанес удар в лицо'': скандал со священником УПЦ МП вспыхнул с новой силой (видео)

Скриншот из видео (Youtube-канал/ТСН)

"Он вышел, с матами набросился на меня и нанес удар в лицо. Это он был. После этого я упал, разбил колени и потерял сознание. Следователь, который принимал у меня заявление рассказывал, как мне тяжело будет его найти", - сказал он.

При этом сам священнослужитель УПЦ МП даже не стал отрицать произошедшего.

'С матами нанес удар в лицо'': скандал со священником УПЦ МП вспыхнул с новой силой (видео)

Скриншот из видео (Youtube-канал/ТСН)

"Зачем бросаться под машину, пинать ее, я остановился только для того, чтобы спросить: что ты делаешь? Ну, кто не без греха. Я не знаю, вы покажете это или не покажете, но есть один аргумент. Проблема была в таблетках. У меня ребенок тяжелобольной. Мне надо было срочно эти таблетки взять", - подчеркнул он.

Нпомним, что журналисты показали тайную резиденцию главы УПЦ МП Онуфрия в селе Корытное Черновицкой области.

Ранее мы писали о том, что в Тернополе водитель "золотой" маршрутки поиздевался над беременной женщиной.

Видео: РБК-Украина

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