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Самосуд? Під Сумами раптово помер чоловік, який убив свого 3-річного сина

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Субота 09 жовтня 2021 15:49
Самосуд? Під Сумами раптово помер чоловік, який убив свого 3-річного сина Колаж РБК-Україна: під Сумами чоловік вбив маленького сина
Автор: Володимир Костирін

Під Сумами за загадкових обставин помер чоловік, якого судили за звинуваченням у резонансному вбивстві свого трирічного сина у вересні - днями він відправився з СІЗО на судове засідання в Глухові, але назад до ізолятора вже не повернувся.

Про це 9 жовтня передає місцеве видання "Ваш шанс".

Як розповів представник керівництва Сумського СІЗО Вадим Васін, дітовбивця перебував у цій установі аж до останнього часу, коли пару днів тому 50-річного арештанта відвезли до суду.

Тепер його немає в живих.

Причину смерті підозрюваного у жорстокому вбивстві хлопчика правоохоронці наразі не уточнюють.

Водночас у пресі з'явилася інсайдерська інформація, що мав місце випадок самосуду, і над дітовбивцею влаштували розправу.

Джерела стверджують, що 50-річний Сергій Білий був побитий невідомим/невідомими, і в результаті отриманих побоїв ребро пробило йому легеню, що призвело до загибелі.

Зазначимо, що в прес-службі поліції Сумської області про таку подію наразі нічого не повідомляють.

Нагадаємо, що чоловік раніше зізнавався у злочині. 15 вересня він забрав 3-річного сина з дитячого садка в Глухові, відвіз на велосипеді в лісосмугу, де зв'язав і надів на голову пакет, після чого малюк задихнувся. Пізніше він був затриманий, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК.

Відео: під Сумами чоловік вбив власного 3-річного сина

Раніше повідомлялося, що в Польщі українець зарізав семирічного сина і поранив дружину під час сімейної сварки, після чого вистрибнув з вікна другого поверху.

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