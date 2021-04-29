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Під Сумами під час пожежі в хаті батьки забули про 5-річного сина, зачиненого у кімнаті

Новость на русском → Сумська область, Четвер 29 квітня 2021 20:03
Під Сумами під час пожежі в хаті батьки забули про 5-річного сина, зачиненого у кімнаті Фото: під Сумами сталася пожежа в приватному будинку (facebook.com/DSNSSUMY)
Автор: Володимир Костирін

Під Сумами в Білопіллі в приватному будинку сталася пожежа, і члени сім'ї винесли з палаючої будівлі брата господаря, почали самостійно гасити вогонь. Однак про 5-річного хлопчика всередині, зачиненого в одній з кімнат, під час метушні забули.

Про це передає ТСН.

Сусіди викликали рятувальників і пожежників, але першими на місце інциденту приспіли поліцейські, які чергували неподалік.

Тільки після питання патрульних про те, чи є ще хтось в хаті, мати дитини й згадала про сина. Де саме він знаходиться, Юлія в стресі пояснити не змогла. Тоді правоохоронці самі почали шукати малюка в палаючій будівлі.

"На відстані витягнутої руки я не бачила ні напарника, не чула криків дитини", - зізнається патрульна Світлана.

"Копам" не вдалося самостійно знайти хлопчика, і ті взяли з собою матір, щоб вона показала потрібні двері.

"Взяв дитину на руки, за мною матір, і передав вже на виході інспектору", - згадує патрульний Олександр.

Світлана додала, що хлопчик дуже плакав.

"Винесли на вулицю, він в одних колготках і светрі був, тому я віддала свою куртку, пригорнула й обіймала постійно, щоб він не хвилювався", - сказала патрульна.

На щастя, дитина не постраждала, госпіталізація не була потрібна.

Мама хлопчика каже, що син знаходився в кімнаті, де не було ані пожежі, ані диму. Рідні думали загасити пожежу самостійно.

Як з'ясувалося, пожежа в хаті спалахнула в кімнаті, де була техніка і лежав 23-річний брат господаря. Його тільки дивом встигли витягнути з вогню.

"Я його витягував з вікна. Він горів, він не дихав. Я набрав воду і його погасив", - згадує Сергій Аксенко.

У будинку жили мати-пенсіонерка, її дорослі сини, та невістка з онуком.

Нагадаємо, восени під Одесою двоє малюків загинули через пожежу, тому що батьки залишили їх самих вдома.

Раніше повідомлялося, що наприкінці березня під Києвом у садочку сталася пожежа, і з будівлі евакуювали 108 дітей та 40 осіб персоналу.

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