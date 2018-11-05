"Жах": у Києві після аварії спалахнув автомобіль

Фото: колаж РБК-Україна

Дорожньо-транспортна пригода обійшлася без жертв

У Києві на проспекті Валерія Лобановського у понедедльник, 5 листопада, сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) з подальшим займанням одного з автомобілів. Про це повідомила журналістка "Радіо Свобода" Оля Комарова на своїй сторінці в Facebook.

"На проспекті Лобановського. Зараз... жах. Від чого може так горіти машина??? Газ?", - припустила вона.

Вона зазначила, що в цей час проїжджала повз на таксі якраз незадовго після інциденту.

Скрін: facebook.com/olya.komarova

"Там допомагали люди гасити, особливо з тієї цистерни - шланги тягнули", - йдеться у публікації.

Також вона опублікувала відео аварії.

Відео: facebook.com/olya.komarova

В коментарях до посту журналістки підписники зазначають, що найімовірніше авто було на бензині:

"Газ взагалі-то летючий. Він не ляпає на асфальт. Розтікається і горить зазвичай суміш олії з бензином або дизелем";

"Дивує, що задню машину не намагаються відтягнути... через хвилину загориться і вона"...

Скрін: facebook.com/olya.komarova

Раніше сьогодні повідомлялося, що грабіжника, якого в ніч на 31 жовтня в Києві за адресою бульвар Тараса Шевченка, 36 збив поліцейський патруль на автомобілі Mitsubishi Outlander, помер у реанімації.

Також ми писали про те, що 2 листопада в Києві в Оболонському районі автомобіль на швидкості влетів у поліцейський пост.

Нагадаємо, нещодавно у Львівській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди на трасі Київ-Чоп пострадали 9 осіб, з них троє дітей.

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Відео: РБК-Україна