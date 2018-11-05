"Жуть": в Киеве после аварии вспыхнул автомобиль

Фото: коллаж РБК-Украина

Дорожно-транспортное происшествие обошлось без жертв

В Киеве на проспекте Валерия Лобановского в понедедльник, 5 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с последующим возгоранием одного из автомобилей. Об этом сообщила журналистка "Радио Свобода" Оля Комарова на своей странице в Facebook.

"На проспекте Лобановского. Сейчас... жуть. От чего может так гореть машина??? Газ?", - предположила она.

Она отметила, в это время проезжала мимо в такси как раз незадолго после инцидента.

Скрин: facebook.com/olya.komarova

"Там помогали люди тушить, особенно с той цистерны - шланги тянули", - говорится в ее публикации.

Также она опубликовала видео аварии.

Видео: facebook.com/olya.komarova

В комментариях к посту журналистки подписчики отмечают, что скорее всего авто было на бензине:

"Газ вообще-то летучий. Он не ляпает на асфальт. Растекается и горит обычно смесь масла с бензином или дизелем";

"Удивляет, что заднюю машину не пытаются оттянуть... через минуту загорится и она"...

Скрин: facebook.com/olya.komarova

Ранее сегодня сообщалось, что грабителя, которого в ночь на 31 октября в Киеве по адресу бульвар Тараса Шевченко, 36 сбил полицейский патруль на автомобиле Mitsubishi Outlander, скончался в реанимации.

Также мы писали о том, что 2 ноября в Киеве в Оболонском районе автомобиль на скорости влетел в полицейский пост.

Напомним, недавно во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Киев-Чоп пострадали 9 человек, из них трое детей.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина