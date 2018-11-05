"Жуть": в Киеве после аварии вспыхнул автомобиль

Дорожно-транспортное происшествие обошлось без жертв
В Киеве на проспекте Валерия Лобановского в понедедльник, 5 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с последующим возгоранием одного из автомобилей. Об этом сообщила журналистка "Радио Свобода" Оля Комарова на своей странице в Facebook.
"На проспекте Лобановского. Сейчас... жуть. От чего может так гореть машина??? Газ?", - предположила она.
Она отметила, в это время проезжала мимо в такси как раз незадолго после инцидента.
Скрин: facebook.com/olya.komarova
"Там помогали люди тушить, особенно с той цистерны - шланги тянули", - говорится в ее публикации.
Также она опубликовала видео аварии.
Видео: facebook.com/olya.komarova
В комментариях к посту журналистки подписчики отмечают, что скорее всего авто было на бензине:
"Газ вообще-то летучий. Он не ляпает на асфальт. Растекается и горит обычно смесь масла с бензином или дизелем";
"Удивляет, что заднюю машину не пытаются оттянуть... через минуту загорится и она"...
Скрин: facebook.com/olya.komarova
Ранее сегодня сообщалось, что грабителя, которого в ночь на 31 октября в Киеве по адресу бульвар Тараса Шевченко, 36 сбил полицейский патруль на автомобиле Mitsubishi Outlander, скончался в реанимации.
Также мы писали о том, что 2 ноября в Киеве в Оболонском районе автомобиль на скорости влетел в полицейский пост.
Напомним, недавно во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Киев-Чоп пострадали 9 человек, из них трое детей.
Видео: РБК-Украина