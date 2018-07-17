"Дідусеві 95": Зеленський показав нові знімки зі зйомок майбутньої комедії

Фото: Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskiy95)

Шоумен поділився деякими деталями зйомок нового фільму

Відомий український продюсер та шоумен Володимир Зеленський опублікував нові фото на своїй сторінці в Instagram, в яких розкрив деякі подробиці зйомок нової комедії "Я, ти, він, вона".

"Дідусеві #95! Символічно", - підписав публікацію артист.

На знімках видно акторів, яких глядачі скоро зможуть побачити в новій кінострічці від студії "Квартал 95", в тому числі Настю Коротку і самого Володимира Зеленського, і знімальну команду.

Фото: зйомки комедії "Я, ти, він, вона" (instagram.com/zelenskiy_official)

Користувачі оцінили нові знімки.

"Супер", "Ви круті! Чекаємо ваших нових смішних і цікавих фільмів", "А дідусь такий нічого! Модний! Колоритний!", "Так цікаво побачити лаштунки!", "Ви всі такі гарні!", "Красунчики! Дідусь рулить", "Дід найкрутіший", - написали шанувальники в коментарях.

Скріншоти коментарів (instagram.com/zelenskiy_official)

До речі, український комік Володимир Зеленський повідомив, що його засмутила неправильна інтерпретація його слів про підтримку Святослава Вакарчука. Він повідомив, що співак міцний хлопець і підтримка шоумена йому не потрібна, а також сказав, що буде сам вирішувати, у чому він бере участь, а в чому - ні.

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