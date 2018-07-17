"Дедушке 95": Зеленский показал новые снимки со съемок будущей комедии

Фото: Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskiy95)

Шоумен поделился некоторыми деталями съемок нового фильма

Известный украинский продюсер и шоумен Владимир Зеленский опубликовал новые фото на своей странице в Instagram, в которых раскрыл некоторые подробности съемок новой комедии "Я, ты, он, она".

"Дедушке #95! Символично", - подписал публикацию артист.

На снимках видно актеров, которых зрители скоро смогут увидеть в новой киноленте от студии "Квартал 95", в том числе Настю Короткую и самого Владимира Зеленского, и съемочную команду.

Фото: съемки комедии "Я, ты, он, она" (instagram.com/zelenskiy_official)

Пользователи оценили новые снимки.

"Супер", "Вы крутые! Ждем ваших новых смешных и интересных фильмов", "А дедушка такой ничего! Модный! Колоритный!", "Так интересно увидеть закулисье!", "Вы все такие красивые!", "Красавчики! Дедуля рулит", "Дед самый крутой", - написали поклонники в комментариях.

Скриншоты комментариев (instagram.com/zelenskiy_official)

Кстати, украинский комик Владимир Зеленский сообщил, что его расстроила неправильная интерпретация его слов о поддержке Святослава Вакарчука. Он сообщил, что певец - крепкий парень и поддержка шоумена ему не нужна, а также сказал, что будет сам решать, в чем он берет участие, а в чем - нет.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Что вы не знали о самом популярном комике страны?