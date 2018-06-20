FILM.UA Group на BELIVE: подорож у світ кіно

Зону кіно на BELIVE представить найбільша кінокомпанія України та Східної Європи

21-24 червня на НСК "Олімпійський" відбудеться фестиваль BELIVE. Тут буде відразу 10 зон активностей: від стендапу і спорту, до блогінг зони і вуличної їжі. Також на фестивалі виступлять: Jamiroquai, Hurts, MOZGI і багато-багато інших.

Зону кіно на BELIVE представить найбільша кінокомпанія України і Східної Європи - FILM.UA Group.

Чим здивують, що покажуть і чому навчать спеціалісти кіностудії?

Кастинги

Гості FILM.UA Stage зможуть пройти справжні акторські кінопроби. Учасники таких кастингів поповнять базу акторів кіностудії, а кращих із них кастинг-менеджер рекомендуватиме для ролі в одному з діючих проектів FILM.UA. Кастинги пройдуть 22 і 23 червня, з 15:00 до 17:00.

Майстер-класи

Майстер-класи і лекторій для гостей BELIVE проведуть викладачі першої української кіношколи Ukrainian Film School, її студенти під час навчання мають доступ до ресурсів кіностудії: знімального обладнання, реквізиту, костюмерного цеху, павільйонів, локацій і автопарку. В кіношколі UFS викладають лише практики сучасного кінематографа – оператори, режисери, сценаристи і продюсери.

Майстер-класи та лекторій для гостей BELIVE проведуть викладачі першої української кіношколи Ukrainian Film School, під час навчання в якій студенти мають доступ до ресурсів кіностудії: знімального обладнання, реквізиту, костюмерному цеху, павільйонів, локаціях і автопарку (фото: прес-служба фестивалю)

В четвер у форматі speedshooting лектори UFS розкажуть про три основні етапи знімального процесу:

Препродакшн. Режисер Ірина Кальченко розповість про особливості підготовки до зйомок.

Продакшн. Продюсер, сценарист студії "Квартал 95" Олександр Щур розкриє секрети роботи на знімальному майданчику, розкаже про функції та зону відповідальності кожного з учасників команди проекту.

Постпродакшн. Режисер монтажу, дизайнер телеканалу Ukraine Today Павло Цибенко поговорить про монтаж, VFX, роботу зі звуком і кольорокорекцію.

У п’ятницю про "Екзистенційні пошуки творця" розповість кіно- і телепсихолог, викладач акторської гри Михайло Грінченко. Майстер-клас буде цікавий для сценаристів, режисерів і акторів, що розпочинають свій професійний шлях.

В суботу відбудеться Elevator Pitch. Учасники зможуть захистити ідею свого проекту перед професійним журі за 90 секунд, отримати зворотний зв'язок щодо потенціалу та життєздатності проекту, а можливо, і пропозиція про співпрацю.

Журі: Аліна Семерякова, сценарист FILM.UA Group і Анастасія Човна, креативний продюсер FILM.UA Group.

У неділю пройде дискусія на тему "А що, як дивитися кіно без звуку", модератором виступить режисер і сценарист Тарас Ткаченко. Учасники обговорять специфіку мови кіно та основні прийоми драматургії на прикладі сцен із кінофільмів.

Зону кіно на BELIVE представить найбільша кінокомпанія України і Східної Європи (фото: прес-служба фестивалю)

Кінопрограма

Усі чотири дні фестивалю в кінозалі просто неба йтиме показ спеціальної кінопрограми.

Вранішній блок для найменших готує найбільша українська анімаційна студія Animagrad, творець українських мультфільмів "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" та "Мавка. Лісова пісня", що є найочікуванішим релізом 2020 року. На FILM.UA Stage маленькі гості дізнаються про те, як народжується кіно, хто такі продюсер, режисер та сценарист і чим вони займаються. Animagrad також покаже пілотні серії нових анімаційних серіалів "Мама поспішає додому" та "Клуб Всезнайків".

У рамках Back Stage відбудеться демонстрація робочих матеріалів реалізованих проектів FILM.UA і тизерів нових. Глядачі зможуть побачити знімальний процес ізсередини і дізнатися секрети кіновиробництва.

"Наше основне завдання - створювати контент, що буде цікавий і в Україні, і в усьому світі. Ми дуже любимо те, що ми робимо, і готові ділитися навичками, інформацією, секретами з нашими глядачами. Ми дуже раді взяти участь у такому масштабному заході, як BELIVE, бо світ кіно - це не просто фільми, мультфільми, серіали, відеоконтент, - це величезна індустрія, в якій процес не менш захопливий, ніж результат", - розповіла директор з маркетингу FILM.UA Group Поліна Толмачова.

Зону кіно на BELIVE представить найбільша кінокомпанія України і Східної Європи (фото: прес-служба фестивалю)

Майбутнє за digital-контентом і FILM.UA активно розвивається в цьому напрямку. На фестивалі компанія представить проекти:

"Спадок". Атмосферні ролики, присвячені українському костюму, вже встигли підкорити Україну під час "Євробачення", а в травні "Спадок" отримав престижну нагороду Golden Remi Awards на 51 міжнародному фестивалі в Х'юстоні.

"Медіачтиво". Відеоблог про книги, екранізації яких бачили всі.

"Кінокухня". Збори найяскравіших, смачних і несподіваних рецептів з улюблених фільмів і серіалів.

А ще блоги про створення фільмів "Захар Беркут" і "Скажене весілля" від режисера Ахтема Сеітаблаєва і продюсера Юрія Горбунова.

Також на фестивалі BELIVE покажуть програму Fashion Film Festival (першого українського кінофестивалю фешн-фільмів) і міжнародного фестивалю актуальною анімації та медіа-мистецтва Linoleum. Глядачі побачать кращі роботи міжнародного і національного конкурсу, а також фільми, що увійшли у спеціальну програму.

Зону кіно на BELIVE представить найбільша кінокомпанія України і Східної Європи (фото: прес-служба фестивалю)

Завершить щоденну насичену програму великий кінопоказ:

21 червня - два документальних фільми Insiders Project про міські дослідження.

про міські дослідження. 22 червня - перше українське фентезі "Сторожова Застава"

23 червня - перший український фільм-концерт OE.20 LIVE IN KYIV .

. 24 червня - показ короткого метру випускників Ukrainian Film School.

Фестиваль BELIVE відбудеться 21-24 червня на НСК "Олімпійський". Квитки доступні в продажу за посиланням.

До речі, стали відомі деталі київського побутового райдера легендарної групи Gorillaz.