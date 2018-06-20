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FILM.UA Group на BELIVE: путешествие в мир кино

STYLERКино        20.06.2018 - 23:01
FILM.UA Group на BELIVE (фото: пресс-служба фестиваля)
FILM.UA Group на BELIVE (фото: пресс-служба фестиваля)

Зону кино на BELIVE представит крупнейшая кинокомпания Украины и Восточной Европы

21-24 июня на НСК “Олимпийский” состоится фестиваль BELIVE. Тут будет сразу 10 зон активностей: от стендапа и спорта, до блогинг зоны и уличной еды. Также на фестивале выступят: Jamiroquai, Hurts, "Время и Стекло", MOZGI и многие-многие другие.

Зону кино на BELIVE представит крупнейшая кинокомпания Украины и Восточной Европы - FILM.UA Group.

Чем удивят, что покажут и чему научат специалисты киностудии?

Кастинги

Гости FILM.UA Stage смогут пройти настоящие актерские кинопробы. Участники таких кастингов пополнят базу актеров киностудии, а лучших из них кастинг-менеджер рекомендует для роли в одном из действующих проектов FILM.UA. Кастинги пройдут 22 и 23 июня, с 15:00 до 17:00.

Мастер-классы

Мастер-классы и лекторий для гостей BELIVE проведут преподаватели первой украинской киношколы Ukrainian Film School. Во время обучения студенты имеют доступ к ресурсам киностудии: съемочному оборудованию, реквизиту, костюмерному цеху, павильонам, локациям и автопарку. В киношколе UFS преподают только практики современного кинематографа - операторы, режиссеры, сценаристы и продюсеры.

Мастер-классы и лекторий для гостей BELIVE проведут преподаватели первой украинской киношколы Ukrainian Film School, во время обучения в которой студенты имеют доступ к ресурсам киностудии: съемочному оборудованию, реквизиту, костюмерному цеху, павильонам, локациям и автопарку (фото: пресс-служба фестиваля)

В четверг в формате speedshooting лекторы UFS расскажут о трех основных этапах съемочного процесса:

  • Препродакшн.  Режиссер Ирина Кальченко расскажет об особенностях подготовки к съемкам.
  • Продакшн. Продюсер, сценарист студии "Квартал 95" Александр Щур раскроет секреты работы на съемочной площадке, функциях и зоне ответственности каждого из участников команды проекта.
  • Постпродакшн. Режиссер монтажа, дизайнер телеканала Ukraine Today Павел Цыбенко поговорит о монтаже, VFX, работе со звуком и цветокоррекции.

В пятницу об "Экзистенциальных поисках творца" расскажет кино- и теле-психолог, преподаватель актерской игры Михаил Гринченко. Мастер-класс будет интересен начинающим сценаристам, режиссерам и актерам.

В субботу состоится Elevator Pitch. Участники смогут защитить идею своего проекта перед профессиональным жюри за 90 секунд, получить обратную связь касательно потенциала и жизнеспособности проекта, а возможно, и предложение о сотрудничестве.

Жюри: Алина Семерякова, сценарист FILM.UA Group и Анастасия Лодкина, креативный продюсер FILM.UA Group.

В воскресенье пройдет дискуссия на тему "А что, если смотреть кино без звука", модератором  выступит режиссер и сценарист Тарас Ткаченко. Участники обсудят специфику языка кино и основные приемы драматургии на примере сцен.

Зону кино на BELIVE представит крупнейшая кинокомпания Украины и Восточной Европы (фото: пресс-служба фестиваля)

Кинопрограмма

Все четыре дня фестиваля в кинозале под открытым небом будет идти показ специальной кинопрограммы.

Утренний блок для самых маленьких готовит крупнейшая украинская анимационная студия Animagrad, создатели украинских  мультфильмов "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" и "Мавка. Лесная песня" - самого ожидаемого релиза 2020 года. На FILM.UA Stage маленькие гости узнают о том как рождается кино, кто такие продюсер, режиссер и сценарист и чем они занимаются. Animagrad также покажет пилотные серии новых анимационных сериалов "Мама спешит домой" и "Клуб Всезнаек".

В рамках Back Stage пройдет демонстрация рабочих материалов реализованных проектов FILM.UA и тизеров новых. Зрители смогут увидеть съемочный процесс изнутри и узнают секреты кинопроизводства.

"Наша главная задача - создавать контент, интересный и в Украине, и во всем мире. Мы очень любим то, что мы делаем, и готовы делиться навыками, информацией, секретами с нашими зрителями. Мы очень рады принять участие в таком масштабном мероприятии как BELIVE, потому что мир кино – это не просто фильмы, мультфильмы, сериалы, видеоконтент, это огромная работающая индустрия, в которой процесс не менее увлекательный, чем результат", - рассказала директор по маркетингу FILM.UA Group Полина Толмачова.

Зону кино на BELIVE представит крупнейшая кинокомпания Украины и Восточной Европы (фото: пресс-служба фестиваля)

Будущее за digital-контентом и FILM.UA активно развивается в этом направлении. На фестивале компания представит проекты:

  • "Спадок". Атмосферные ролики, посвященные украинскому костюму, уже успели покорить Украину во время "Евровидения", а в мае "Спадок" получил престижную награду Golden Remi Awards на 51 международном фестивале в Хьюстоне.
  • "Медиачтиво". Видеоблог о книгах, экранизации которых видели все.
  • "Кинокухня". Собрание самых ярких, вкусных и неожиданных рецептов из любимых фильмов и сериалов.

А еще блоги о создании фильмов "Захар Беркут" и "Скажене весілля" от режиссера Ахтема Сеитаблаева и продюсера Юрия Горбунова.

Также на фестивале BELIVE покажут программу Fashion Film Festival (первого украинского кинофестиваля фешн-фильмов) и международного фестиваля актуальной анимации и медиа-искусства Linoleum. Зрители увидят лучшие работы международного и национального конкурса, а также фильмы, вошедшие в специальную программу. 

Зону кино на BELIVE представит крупнейшая кинокомпания Украины и Восточной Европы (фото: пресс-служба фестиваля)

Завершит ежедневную насыщенную программу большой кинопоказ:

  • 21 июня - два документальных фильма Insiders Project о городских исследованиях. 
  • 22 июня - первое украинское фэнтези "Сторожевая Застава"
  • 23 июня - первый украинский фильм-концерт OE.20 LIVE IN KYIV
  • 24 июня - показ короткого метра выпускников Ukrainian Film School.

Фестиваль BELIVE состоится 21-24 июня на НСК “Олимпийский”. Билеты доступны в продаже по ссылке.

Кстати, стали известны детали киевского бытового райдера легендарной группы Gorillaz.

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Теги: фестиваль
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