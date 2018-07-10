"Герой мого часу": вийшов перший трейлер нової української комедії

Кадр з фільму "Герой мого часу"

У прокат фільм "Герой мого часу" обіцяє вийти 20 вересня

Оприлюднений трейлер нової української комедії "Герой мого часу", режисером якої стала Тоня Ноябрьова.

Фільм розповідає історію "маленької людини" - нашого сучасника, хлопця "з сусіднього двору", що живе у складному, суперечливому світі. Він намагається знайти сенс свого існування у великому місті і приїжджає в столицю в пошуках щастя.

"Молодий Жорік мріє підкорити столицю. Його ваблять дорогі крамниці, модні галереї та "європейські цінності", але поки що Жорік живе у світі пивних кіосків, дешевих атракціонів та засмічених під’їздів. Нашому герою здається, що дуже скоро він подолає невидиму межу між двома вимірами великого міста контрастів. Але як знайти "соціальний ліфт", якщо навіть ліфт у будинку ніяк не вдається полагодити?" - йдеться в анотації до ролика.

Трейлер фільму "Герой мого часу"

Головну роль в картині виконав Євген Бушмакін. Також у фільмі зіграли Олег Шевцов, Василіса Фролова, Наталя Якимович, Олена Курта, Соня Забуга, Марина Шевченко та інші.

Цікаво, що оператор Тато Котетишвілі приїхав до Києва, щоб зняти "міські оголошення" спеціально для трейлера, вже після того, як фільм був змонтований.

Прем'єра дебютної повнометражної стрічки Тоні Ноябрьової відбудеться на Одеському міжнародному кінофестивалі, де вона буде брати участь в Національному конкурсі. А в прокат комедія обіцяє вийти 20 вересня.

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Відео: РБК-Україна