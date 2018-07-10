"Герой моего времени": вышел первый трейлер новой украинской комедии

Кадр из фильма "Герой моего времени"

В прокат фильм "Герой моего времени" обещает выйти 20 сентября

Обнародован трейлер новой украинской комедии "Герой моего времени", режиссером которой стала Тоня Ноябрева.

Фильм рассказывает историю "маленького человека" - нашего современника, парня "из соседнего двора", живущего в сложном, противоречивом мире. Он пытается найти смысл своего существования в большом городе и приезжает в столицу в поисках счастья.

"Молодой Жорик мечтает покорить столицу. Его манят дорогие магазины, модные галереи и "европейские ценности", но пока Жорик живет в мире пивных киосков, дешевых аттракционов и засоренных подъездов. Нашему герою кажется, что очень скоро он преодолеет невидимую границу между двумя измерениями большого города контрастов. Но как найти "социальный лифт", если даже лифт в доме никак не удается починить?" - говорится в аннотации к ролику.

Трейлер фильма "Герой моего времени"

Главную роль в картине исполнил Евгений Бушмакин. Также в фильме сыграли Олег Шевцов, Василиса Фролова, Наталья Якимович, Алена Курта, Соня Забуга, Марина Шевченко и другие.

Интересно, что оператор Папа Котетишвили приехал в Киев, чтобы снять "городские объявления" специально для трейлера, уже после того, как фильм был смонтирован.

Премьера дебютной полнометражной ленты Тони Ноябревой состоится на Одесском международном кинофестивале, где она будет участвовать в Национальном конкурсе. А в прокат комедия обещает выйти 20 сентября.

Ранее появились новые фото со съемок комедии Владимира Зеленского. На снимках видно лидера студии "Квартал 95" вместе с актрисой Настей Короткой. Артист предстал перед нами в совершенно необычном и новом образе.

Видео: РБК-Украина