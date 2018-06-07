"Світ Юрського періоду 2": українські зірки відвідали гала-прем'єру (фото)

В Україні стартує в прокаті продовження фантастичного трилера

У київському кінотеатрі "Оскар" відбувся допрем'єрний показ фантастичного екшену "Світ Юрського періоду 2". За традицією першими змогли подивитися фільм представники українського шоу-бізнесу, артисти, блогери.

Так, серед запрошених гостей був помічений актор Дмитро Ступка, який намагається не пропускати кінопрем'єри і всіляко цікавиться всім, що відбувається у світі кіно.

Фото: Дмитро Ступка з одним (прес-служба)

Також відвідав прем'єру і телеведучий Юрій Горбунов.

Фото: Юрій Горбунов (прес-служба)

"Золота рибка України" Яна Клочкова порадувала своєю присутністю.

Фото: Яна Клочкова (прес-служба)

Серед гостей були помічені Сабіна Мусієнко, Пупси Кіра, Андрій Трушковський, Вова Борисенко, Соломія Вітвіцька, Ірина Заря, The Erised, Laud, Олексій Захарчук, Sonya Kay, Наталія Кудряшова, Іван Пилипець, Наталія Варченко та багато інших.

Фото: гості на прем'єрі (прес-служба)

Про фільм:

Минуло 4 роки з того часу, як величезний Парк Юрського періоду зазнав глобальних знищень від лап динозаврів. Острів Нублар зараз покинутий людьми, в той час як деякі тварини ще виживають в джунглях. Спокійне існування динозаврів перериває острівний вулкан, що прокинувся і готовий знищити всю фауну.

Керуюча парку Клер Дерринг хоче зробити все можливе, щоб врятувати рептилій. Вона просить дресирувальника Оуена Греді допомогти врятувати їх від знищення під лавою. Хлопець погоджується, бо хоче знайти Блю – свого головного раптора, який загублений десь у нетрях острова. А те, що Клер і Оуен знайдуть на острові, їх вразить. Земля колись може повернутися у свій доісторичний час, коли на ній правили динозаври.

Відео: Світ Юрського періоду 2 (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Нагадаємо, Володимир Зеленський отримав з десяток ляпасів від Наді Дорофєєвої на зйомках нового фільму. З'явився тизер романтичної комедії від гумористичної студії "Квартал 95" "Я, ти, він, вона". Головні ролі у фільмі зіграють Володимир Зеленський, Євген Кошовий, співачка і дебютантка у повнометражному кіно Надя Дорофєєва та литовська акторка Агне Грудіте, яка знімалася в серіалі "Нюхач".

Зйомки фільму почнуться вже в кінці червня. У центрі сюжету - подружжя Максим і Яна, які переживають затяжну кризу у відносинах і мають намір розлучитися. Протягом випробувального терміну, наданого суддею, з парою починають відбуватися божевільні несподіванки, які змінять їхнє життя назавжди.